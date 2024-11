Giuntoli guarda oltre Oceano, due nuovi obiettivi per la Juventus

Il mercato della Juve è in grande fermento per via degli infortuni e non solo. La ricerca di rinforzi per Thiago Motta può portare in Messico

L’infortunio di Cabal con la Nazionale colombiana spinge la Juventus a cercare un rinforzo sul mercato di gennaio. Nel reparto arretrato, oltre al terzino sinistro, si era già fermato il brasiliano Bremer e ora Giuntoli deve correre ai ripari.

Salvo sorprese, i bianconeri non faranno ricorso agli svincolati per sopperire subito alla doppia assenza. Tra i calciatori senza contratto – che comprendono tra gli altri i vari Sergio Ramos, Kjaer, Soares, Kurzawa e Murru – nessuno viene considerato in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Alla Vecchia Signora, quindi, non resta che attendere la riapertura del calciomercato a gennaio per provare a sopperire al doppio infortunio. Tanti i nomi già accostati alla Juve: dall’ex interista Skriniar e Danso in Ligue 1 passando per Ismajli dell’Empoli fino alle piste olandesi che portano ad Hancko del Feyenoord e ad Hato dell’Ajax. Ma c’è anche un’altra pista in Serie A.

Calciomercato, Juve alla messicana: sul taccuino Vasquez e Padilla

Secondo quanto riportato dalla giornalista di ‘Espn’ Lizzy Bechenaro, sul taccuino della Juventus sarebbe finito anche il nome di Johan Vasquez, 26enne difensore centrale mancino che può agire anche da terzino, convocato dal Messico per le due sfide di Nations League contro l’Honduras.

Il Genoa, in piena lotta per non retrocedere, non vorrebbe privarsi del suo perno difensivo a metà stagione, ma di fronte alla giusta offerta nessuno è incedibile in casa rossoblu. C’è poi un altro messicano, nel giro della Nazionale Under 23, che piace a Giuntoli. Come riportato dal giornalista sportivo Ekrem Konur sul suo profilo X, infatti, la Juve sta monitorando le prestazioni di Alex Padilla, giovane portiere dell’Athletic Bilbao. C’è però da fare i conti con la concorrenza del Girona e del Benfica.