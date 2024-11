Giuntoli anticipato, Juventus al tappeto: blitz dalla Premier a cifra tonda

L’irruzione del Liverpool può letteralmente cambiare in corsa i piani dei bianconeri: un nuovo obiettivo potrebbe volare nel campionato d’Oltremanica

Alla luce dei gravi infortuni accorsi prima a Bremer e poi a Cabal, la Juventus si è improvvisamente ritrovata a dover gestire una vera propria situazione emergenziale per il pacchetto difensivo. Motivo per il quale Cristiano Giuntoli già da tempo ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare un reparto costretto a fare di necessità, virtù.

Sotto questo punto di vista non sono pochi i profili direttamente o indirettamente accostati alla ‘Vecchia Signora’ che, benché non abbia ancora sciolto le riserve sugli obiettivi cui dare la caccia, non vuole comunque farsi trovare impreparata. La necessità di far fronte a quella che a tutti gli effetti può essere considerata un’esigenza da un punto di vista tecnico, però, si coniuga con inevitabili riflessioni da fare sotto il profilo economico-finanziaria. La volontà di mettere basi importanti su cui costruire un organico dall’età media contenuta non è ritenuta una condizione accessoria. Così come il desiderio di mettere sotto contratto calciatori impattanti nell’immediato, ma dai costi (anche di ingaggio) relativamente contenuti.

Calciomercato Juventus, il Liverpool fa sul serio per Hato

Ecco perché – se un investimento sarà fatto – potrebbe essere rivolto soprattutto ad un profilo futuribile. A tal proposito, sorprende fino ad un certo punto che l’area mercato della Juventus abbia effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Hato, messosi in luce tra le file dell’Ajax a suon di prestazioni di livello. Per riuscire a regalare a Thiago Motta il difensore olandese, però, Cristiano Giuntoli dovrà riuscire a superare una concorrenza che si prospetta piuttosto folta.

Secondo quanto riferito da Rousing The Kop, infatti, su input specifico di Virgil van Dijk, il Liverpool avrebbe individuato proprio in Hato uno dei papabili candidati a ricoprire il ruolo che – salvo clamorosi colpi di scena – lascerà vuoto l’esperto difensore olandese. Difensore poliedrico, in grado di ricoprire più ruoli dello scacchiere difensivo, il jolly dell’Ajax sarebbe considerato dai Reds un investimento intrigante nel medio-lungo periodo. A tal proposito il club inglese avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. La base d’asta si preannuncia comunque importante, visto che si parla di una valutazione abbondantemente superiore ai 30 milioni di euro. La Juventus è avvisata.