Vlahovic e Thuram, 65 milioni per l’affare di Juventus e Inter

C’è fermento nel reparto offensivo delle due big italiane in vista della prossima estate: possibile duello per il centravanti attualmente in forza al Lille

Non è certamente un mistero il debole delle big italiane per Jonathan David, protagonista finora di un grande avvio di stagione con la maglia del Lille.

L’attaccante nato negli ‘States’ – ma con passaporto canadese – la scorsa estate era finito nel mirino del Milan prima dell’arrivo di Morata, mentre non è mai uscito dai radar delle altre grandi Juventus e Inter intrigate ovviamente dalla situazione contrattuale del giocatore. David è in scadenza a fine stagione e non è intenzionato a rinnovare con il Lille malgrado l’ultima offerta del sodalizio francese. Cristiano Giuntoli per conto della ‘Vecchia Signora’ ne ha constatato un’altra volta le qualità in occasione dell’ultima sfida di Champions League, dove il classe 2000 aveva messo il timbro sul momentaneo vantaggio della squadra di Genesio. Bottino per il momento invidiabile in stagione per David: 13 reti in 19 gare complessive tra campionato e coppa, alla media di un gol ogni 112 minuti.

Calciomercato, duello Juventus-Inter: cessione eccellente per l’assalto a David

Inevitabile che sul canadese si siano posate anche le attenzioni della Premier League, oltre al Barcellona in Spagna a caccia di un erede di Robert Lewandowski.

Juve e Inter sono comunque in piena corsa e stanno lavorando ai fianchi dell’entourage del centravanti, che chiede un ingaggio non indifferente potendo sfruttare la propria situazione contrattuale. David ambisce a un quinquennale vicino ai 6 milioni netti, a cui andranno aggiunti commissione e bonus alla firma di circa 10 milioni di euro. Al lordo quindi servirà un investimento importante intorno ai 65 milioni di euro. In questo scenario sarà importante decifrare anche le possibili mosse in uscita delle due big: la Juventus è alle prese con il complicato rinnovo di Vlahovic, mentre l’Inter potrebbe valutare l’addio di Thuram a fronte di un’offerta irrinunciabile. Con una cessione eccellente sarebbe infatti meno impervia la corsa a David per Giuntoli e Marotta, che avrebbero anche le risorse economiche per convincere il canadese e battere la concorrenza delle altre grandi d’Europa.