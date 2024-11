Var, nuova bufera in Serie A: mancano le immagini del fuorigioco

Come già accaduto con Candreva nel famoso episodio di Juventus-Salernitana, mancano le immagini di un altro fuorigioco in Serie A. Cosa succede

Un nuovo caso Var in Serie A sta facendo parecchio discutere durante la sosta per le Nazionali. Non ci sarebbero infatti le immagini sul possibile fuorigioco che avrebbe condizionato il gol convalidato dall’arbitro.

Il discusso episodio riguarda l’anticipo del sabato Cagliari-Milan ed il gol di inizio partita realizzato da Zortea. Theo Hernandez ma soprattutto Luvumbo, in quanto calciatore avversario, sembra aver disturbato Maignan sulla traiettoria del tiro di Zortea. Un dubbio, però, che la sala Var non è riuscita a sciogliere del tutto.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non è stata tirata la cosiddetta linea del fuorigioco e le immagini non sono state caricate e riproposte successivamente. L’episodio non è stato analizzato neanche nell’ultima puntata di Open Var a DAZN, andata in onda domenica sera dopo Inter-Napoli. Un ‘mistero’ che non fa altro che alimentare le polemiche, in un clima già ostile che nelle ultime ore ha provato a spegnere il designatore Rocchi.

Cagliari-Milan, gol Zortea: nessuna immagine Var del fuorigioco di Luvumbo

Quasi in risposta ad Antonio Conte, senza però nominarlo, Gianluca Rocchi ha dichiarato: “Di sicuro prima di tutto dobbiamo fare meno errori noi, ma bisogna cercare di essere più riflessivi, perché serve sempre rispetto. Chiedo di essere più riflessivi e più tolleranti, perché se non porti rispetto il clima s’incendia”.

“Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi per primi che è un errore”, ha concluso Rocchi nel suo intervento programmato da tempo al centro IBC di Lissone e organizzato dalla Lega Serie A. Il nuovo caso Luvumbo però, che riporta alla mente il famoso episodio di Candreva in Juventus-Salernitana, è destinato a far discutere ancora a lungo.