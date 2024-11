Proposta indecente e addio Maignan, il Milan pesca il sostituto dalla rivale

Il portiere francese potrebbe lasciare il club rossonero e il sostituto arriverebbe da una delle rivali: tutti i dettagli

L’idea è chiara e condivisa: il Milan e Mike Maignan vogliono continuare insieme il loro percorso. Per farlo però c’è bisogno di arrivare alla definizione della trattativa per il rinnovo di contratto.

L’estremo difensore francese è in scadenza nel 2026 e da tempo sono in corso i contatti per prolungare l’accordo, rivedendo al rialzo l’ingaggio. Si parla di uno stipendio più che raddoppiato che passerebbe dai 2,3 milioni attuali a circa 5 milioni di euro a stagione. Le parti parlano ormai da tempo e la fumata bianca è vicina, anche se potrebbe non bastare a spegnere le voci sul futuro di Maignan.

L’estremo difensore transalpino, infatti, piace anche all’estero e la prossima estate potrebbe esserci anche un giro di portieri che può rivoluzionare l’attuale composizione. In particolare dalla Premier League arrivano notizie di possibili offerte da parte dei club di prima fascia e, dovesse arrivare la proposta indecente, il Milan potrebbe aprire la trattativa per cedere Maignan. A quel punto i rossoneri avranno la necessità di trovare il sostituto e la soluzione potrebbe anche non essere così lontana da Milanello.

Calciomercato Milan, via Maignan: doppio nome dalla Serie A

Nel caso in cui il Milan dovesse cedere Maignan potrebbe puntare su un portiere italiano per replicarlo. Nell’Atalanta è protagonista di un ottimo avvio di stagione Carnesecchi, ancora imbattuto in Champions League.

Il 24enne rappresenterebbe la scelta ideale per pensare a presente e futuro, ma convincere la Dea a privarsene non sarebbe facile. Anche in questo caso servirebbe un’offerta importante, non meno di 35 milioni per portare l’ex Cremonese a Milanello. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da un portiere nel giro della Nazionale italiana: Alex Meret. Al Napoli il 27enne è spesso messo in discussione dalla piazza e il suo contratto è in scadenza nel 2025, anche se c’è un’opzione per il rinnovo.

Le parti stanno lavorando ad un nuovo accordo economico e di durata, ma se non venisse trovato, ecco che l’addio potrebbe diventare possibile. In quel caso il Milan potrebbe inserirlo nella lista dei papabili visto che si tratterebbe di un portiere con una buona esperienza alle spalle e low cost. Tutto però dipenderà dal futuro di Maignan: i rossoneri vogliono il rinnovo, lui è pronto a firmare, solo un’offerta monstre potrebbe scompaginare i piani.