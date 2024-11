Polemica sul caso Lautaro e colpo di scena Zirkzee in Serie A: che sta succedendo | VIDEO CM.IT

Nuovo appuntamento con TiAmoCalciomercato.it in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il punto con le ultime news di calciomercato con Lautaro Martinez, Zirkzee e non solo

Torna TiAmoCalciomercato.it con un nuovo appuntamento sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il focus odierno è sul futuro di Joshua Zirkzee e non solo.

Nelle ore del nuovo allenatore della Roma, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, le dirigenze sono già al lavoro in vista della prossima sessione invernale di mercato. La pausa per le Nazionali ha riportato in primo piano il nome di Joshua Zirkzee: l’attaccante olandese ex Bologna è già in bilico al Manchester United e si parla di un suo possibile ritorno immediato in Serie A.

Tiene poi banco anche il ‘caso’ Lautaro Martinez per l’Inter. Il rendimento di inizio stagione del capitano nerazzurro preoccupa Simone Inzaghi ed i suoi tifosi soprattutto in vista del prosieguo di stagione e dell’obiettivo Scudetto. Anche contro il Napoli l’attaccante argentino ha ampiamente deluso. Un altro scontro diretto ‘steccato’ dal Toro che era appena tornato al gol contro Empoli e Venezia.

Calciomercato Serie A, Zirkzee può tornare subito: tutti gli aggiornamenti

Tornando su Zirkzee, invece, si è tornato a parlare soprattutto di Juventus, vista la presenza di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri e la mancanza di alternative per Dusan Vlahovic.

L’olandese è già in discussione al Manchester United e potrebbe salutare momentaneamente i Red Devils attraverso la formula del prestito. Zirkzee nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estivo è stato a lungo cercato anche dal Milan di Ibrahimovic, prima dell’arrivo di Alvaro Morata. Staremo a vedere.