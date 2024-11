Nuovo scandalo, arbitro sospeso: insulti alla squadra e all’allenatore

Il direttore di gara è sotto inchiesta per un video social già virale sul web. Nel weekend ha arbitrato la squadra che ha insultato sui social

Esplode un nuovo caso nei giorni della terza sosta stagionale per le Nazionali. Campionati e coppe europee si fermano nuovamente per la Nations League, con l’Italia di Spalletti impegnata contro Belgio e Francia.

L’ultimo caso riguarda la Premier League, dove è stato sospeso l’arbitro David Coote. Il direttore di gara avrebbe insultato pesantemente il Liverpool e Jurgen Klopp: il fischietto 42enne è al centro di un’inchiesta da parte della Premier per un video apparso sui social e già virale sul web. Nell’ultimo weekend Coote ha arbitrato proprio Liverpool-Aston Villa. Il PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), organo che si occupa della gestione della classe arbitrale in Premier League, ha così annunciato la sospensione del direttore di gara.

“Il PGMOL è cosciente di un video che sta circolando sui social e ha avviato un’inchiesta”. E successivamente: “David Coote è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un’inchiesta completa. Il PGMOL non rilascerà altre dichiarazioni fino a quando il processo non sarà completato”.

Premier League, sospeso l’arbitro David Coote: avrebbe insultato il Liverpool e Klopp

Nel video che sta circolando sui social Coote insulta pesantemente sia l’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, sia i Reds, definiti una squadra “di me…a”. Secondo i media britannici il video risalirebbe al 2020. Il caso, però, è stato reso pubblico dopo Liverpool-Aston Villa e la direzione del fischietto.

Coote ha finora diretto sei partite di Premier League della stagione 2024-2025. L’ultima è stata proprio quella che sabato ha visto il Liverpool battere per 2-0 l’Aston Villa di Emery grazie ai gol di Darwin Nunez e di Salah. Si attendono ora ulteriori sviluppi sulla vicenda e sul nuovo caso scoppiato in Premier League. Coote, nel frattempo, è sospeso e non arbitrerà a tempo indeterminato.