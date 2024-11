Militao, stagione finita: il Real Madrid pesca il sostituto in Serie A

Il giocatore potrebbe far ritorno in Spagna già a gennaio. La squadra di Carlo Ancelotti ci sta pensando seriamente

Non è per nulla un momento facile per il Real Madrid, che dopo la pesante sconfitta contro il Milan, al Bernabeu, ha rialzato la testa contro l’Osasuna, ma ha perso diversi giocatori per infortunio.

Il più grave è certamente quello che ha subito Eder Militao, che ha riportato una lesione completa del legamento crociato anteriore con danni ad entrambi i menischi della gamba destra. Il difensore ha così chiuso anticipatamente la stagione, come aveva fatto Dani Carvajal. Un intervento sul mercato per rafforzare il reparto difensivo appare dunque d’obbligo e l’ultima idea porta direttamente in Serie A.

Real Madrid, Ancelotti guarda in casa Roma: idea Hermoso

E’ Marca a scrivere del pensiero di riportare a Madrid, Mario Hermoso. Il centrale spagnolo, arrivato alla Roma da svincolato, è cresciuto nei Blancos, prima di essere ceduto all’Espanyol e di passare successivamente ai rivali storici dell’Atletico Madrid.

Il 29enne così in estate, dopo essersi proposto a diverse squadre italiane, ha deciso di vestire la maglia dei giallorossi. La sua avventura nella Capitale, però, fin qui non è decollata e le presenze collazionate sono nove, sei in Serie A e tre in Europa League. In quest’ultima competizione ha giocato sempre da titolare, saltando la sfida con l’Union SG per infortunio. In campionato, invece, solamente in una circostanza è sceso in campo dal primo minuto, nello sciagurato 5 a 1 di Firenze, dove è stato pure espulso. Un addio a gennaio, con una chiamata da parte del Real Madrid, non sarebbe dunque da escludere, ma verosimilmente molto dipenderà dalla nuova guida della Roma.

Il Real Madrid, nel frattempo, sta sondando il mercato e sta chiaramente valutando altri profili, sui quali poter puntare a gennaio. Un’idea porterebbe a Jonathan Tah, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Bayer Leverkusen e che piace tanto anche a Inter e Juventus. Una pista più percorribile è poi quella legata ad Aymeric Laporte, che può lasciare l’Al Nassr per 15 milioni. La più complicata è invece quella che porterebbe a Lukeba. Il Lipsia, d’altronde, è una bottega cara e non ha alcuna intenzione di far regali