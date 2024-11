Lazio, piccolo malore per Baroni: l’allenatore in ospedale

Piccolo contrattempo per Marco Baroni, allenatore della Lazio trasferito in ospedale nelle scorse ore

Inizia male la sosta del campionato per il tecnico della Lazio, il quale si era concesso quale ore in totale relax con la sua famiglia.

Qualche piccolo attimo di spavento per Marco Baroni, allenatore della Lazio reduce dalla vittoria ottenuta sul campo del Monza, la quarta di fila in campionato che ha portato la squadra biancoceleste a un punto dal primo posto in classifica attualmente occupato dal Napoli dopo il pareggio nel big match di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi.

E così, all’indomani della vittoria dello U-Power Stadium, l’allenatore della Lazio si è concesso qualche ora in totale relax con la sua famiglia a Gubbio. Si trovava in un rinomato ristorante di piazza Giordano Bruno, una delle più belle del quartiere San Martino, patrono della cittadina che si festeggiava proprio ieri, quando ha improvvisamente accusato un malore e – in particolar modo – delle forti fitte allo stomaco. Sul posto è così dovuta intervenuta una ambulanza che ha provveduto a trasferire Marco Baroni all’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Lazio, malore per Baroni: il tecnico in ospedale

L’allenatore biancoceleste sarebbe stato colpito da una congestione addominale, forse un virus o una reazione alla temperatura, un po’ come era accaduto nelle scorse settimane al giocatore biancoceleste Mattia Zaccagni, decisivo nella vittoria sul campo del Monza con un gol di pregevole fattura.

Dopo poche ore, l’allenatore originario di Firenze è stato regolarmente dimesso dall’ospedale, senza dover trascorrere la notte nel nosocomio umbro e nella giornata di mercoledì 13 novembre dovrebbe partecipare regolarmente alla ripresa degli allenamenti in programma a Formello, dove la squadra biancoceleste inizierà a lavorare in vista dei prossimi impegni contro Bologna, Ludogorets, Parma e Napoli tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Alla ripresa degli allenamenti, invece, mancheranno ben undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero i vari Mandas, Isaksen, Castellanos, Dele-Bashiru, Dia, Guendouzi, Tchaouna, Hysaj, Tavares, Rovella e Marusic.