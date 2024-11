Zaccagni fa volare la Lazio: Monza ko, Baroni sale al primo posto

Vince la formazione biancoceleste: decide un gol del numero 10 nel primo tempo, brianzoli ultimi con il Venezia

C’è la firma di Zaccagni nella vittoria della Lazio sul campo del Monza: tre punti che issano i biancocelesti al primo posto in attesa di Inter-Napoli.

Il primo tempo si gioca a ritmi non troppo elevati, anche se occasioni da rete non ne mancano. La prima porta al firma di Maldini, servito da Dany Mota: la sua conclusione però finisce alta. La Lazio si riassesta e prende in mano il pallino del gioco e inizia a insidiare la porta di Turati. Il portiere è bravo su una conclusione di Dia, che deve rifuggiarsi in angolo anche su una conclusione di Nuno Tavares deviata da un difensore.

Il forcing biancoceleste continua con Zaccagni che prende il palo al 33′. Tre minute dopo arriva la rete: è ancora il numero 10 di Baroni ad andare alla conclusione che non lascia scampo a Turati. Alla fine del primo tempo il risultato è di 0-1. Nella ripresa partono meglio gli ospiti che possono contare su un Nuno Tavares scatenato: sulla sinistra nessuno riesce a fermarlo, ma i suoi cross non trovano i compagni pronti a trasformarli in gol.

Monza-Lazio 0-1: decide Zaccagni, la classifica

Così il Monza inizia a prendere campo e si fa intraprendente dalle parti di Provedel. Al 68′ Nuno Tavares riesce a salvare su Dany Mota a tu per tu con il portiere, mentre tre minuti dopo tocca a Izzo rendersi pericoloso: colpo di testa parato da Provedel.

È il momento migliore per i brianzoli: al 72′ ancora Maldini ha la palla buona sul dischetto del rigore, ma la calcia alta. Nei minuti finali la squadra di Nesta prova il tutto per tutto per portare a casa un punto importante, ma gli avanti del Monza non sfondano e la Lazio sfiora il raddoppio con Castellanos che a tu per tu con Turati si fa respingere il tiri. Vince comunque la Lazio e si porta momentaneamente in testa alla classifica.

Monza-Lazio 0-1: 36′ Zaccagni (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli*, Atalanta, Fiorentina e Lazio 25, Inter* e Juventus 24, Milan* e Bologna* 18, Udinese 16, Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce* 9, Monza e Venezia 8

* una partita in meno