Juventus, ennesimo infortunio e lungo stop: torna direttamente nel 2025

Tegola per Thiago Motta e la Juventus: si preannunciano lunghi i tempi per il ritorno in campo dopo il nuovo infortunio

La Juventus arriva all’ultima sosta dell’anno con il sorriso dopo il vittorioso derby contro il Torino, che ha permesso ai bianconeri di accorciare il distacco dal Napoli capolista e dall’Inter nell’ammucchiata al vertice della classifica.

Weah e Yildiz rilanciano i bianconeri di Thiago Motta, che alla ripresa dopo la sosta saranno attesi dal big match del Meazza contro il Milan. Sfida dove l’allenatore italo-brasiliano spera di riavere a disposizione Nico Gonzalez, ancora ai box dopo l’infortunio muscolare rimediato a inizio ottobre nella trasferta di Champions League con il Lipsia. I tempi di recupero dell’ex Fiorentina si solo allungati, con l’attaccante che ha dovuto saltare anche la convocazione del Ct Scolari con la nazionale argentina. Quello di Nico Gonzalez, a maggior ragione per l’indisponibilità di Milik, sarà un rientro fondamentale nelle prossime settimane per le rotazioni offensive di Thiago Motta.

Juventus, nuovo infortunio per Adzic: il baby montenegrino rischia di rientrare nel nuovo anno

Ovviamente, oltre a Milik che potrebbe tornare a fine dicembre, Motta non avrà a disposizione per tutta la stagione l’altro lungodegente Bremer.

Già nella partitissima con il Milan, invece, dovrebbe essere nuovamente arruolabile Douglas Luiz, deludente e oggetto misterioso per il momento in questa prima parte di stagione con la maglia della Juventus. Il centrocampista brasiliano ha accusato un problema muscolare alla coscia nelle scorse settimane e la pausa gli servirà per rimettersi ritrovare la migliore condizione. Chi invece rischia di rientrare direttamente nel 2025 è Vasilije Adzic, nuovamente ai box per un infortunio alla coscia alla vigilia della stracittadina di sabato scorso contro il Torino. Il baby montenegrino sarà rivalutato tra 15 giorni dallo staff medico bianconero, ma rischia uno stop di almeno 30-40 giorni.

Per Adzic – che finora ha giocato soltanto due spezzoni di gara contro Lazio e Stoccarda – si tratta del terzo guaio fisico accusato dal momento del suo sbarco a Torino e verranno perciò prese tutte le precauzioni del caso prima di rimetterlo a disposizione di Thiago Motta.