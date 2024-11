Dimarco e l’intreccio col Milan: Theo Hernandez decisivo

Il terzino nerazzurro ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club stranieri. Il suo contratto con l’Inter scade nel 2027

Per alcuni è il miglior terzino al mondo. Nell’ultimo anno e mezzo, diciamo anche negli ultimi due Federico Dimarco ha avuto una crescita esponenziale. Dal punto di vista tecnico, con un mancino da far invidia, e sotto l’aspetto tattico. Come si usa dire, l’Inter se lo gode e se lo tiene stretto, anche se il calciomercato non può far dormire sonni tranquilli.

Su Dimarco, infatti, risulta esserci l’intersse di almeno due-tre top club europei. In Premier si parla dei due Manchester, City e United, mentre indiscrezioni tedesche rilanciano la pista che porterebbe dritto al Bayern Monaco.

A meno di sorprese i bavaresi perderanno a zero Alphonso Davies, destinato al Real Madrid (ci sarebbe già un accordo di massima) oppure al Liverpool. Così a sinistra saranno chiamati a investire, tanto o poco lo vedremo, per prendere un sostituto all’altezza del canadese.

Non improbabile un tentativo concreto per Dimarco, il quale ha tutti i requisiti per entrare a far parte del nuovo ciclo Kompany: è ancora relativamente giovane e non ha un ingaggio alto (circa 4 milioni netti con il rinnovo fino al 2027). L’ostacolo principale, semmai, sarebbe convincere l’Inter a privarsene.

Dimarco-Bayern se Theo Hernandez rinnova col Milan: una proposta importante può far vacillare l’Inter

Il Bayern avrebbe sempre Theo Hernandez in cima alle preferenze, ma il transalpino preferirebbe il ritorno al Real Madrid in caso di addio al Milan. Quel Real che, però, è più propenso a chiudere per Davies, il quale arriverebbe a parametro zero commissioni escluse.

Se le porte dei ‘Blanços’ si chiudessero definitivamente, Hernandez potrebbe scendere a patti col Milan rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2026. Al momento resta la distanza tra le parti, con l’ex madridista che vorrebbe un adeguamento dell’attuale stipendio fino a toccare i 7 milioni garantiti a Leao.

La firma col ‘Diavolo’ potrebbe dirottare il Bayern su Dimarco. Che l’Inter non ha intenzione di venderlo, a meno di una proposta davvero irrifiutabile. Irrifiutabile soprattutto per Oaktree.