Vogliono Allegri alla Roma: “Serve come il pane”

L’avventura di Ivan Juric alla Roma si è conclusa nel peggiore dei modi. Intanto i tifosi sui social invocano un nome in particolare per il futuro della panchina

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Questa la parte iniziale della nota ufficiale diramata dalla Roma dopo la sfida persa contro il Bologna, con la quale il club ha chiuso il rapporto con l’allenatore ex Torino.

È finita quindi nel modo peggiore la breve parentesi romanista di Juric, arrivato al capolinea con il ko odierno e lasciando la squadra con soli 13 punti in classifica e ben 4 sconfitte nelle ultime 5 di Serie A. Un autentico disastro che porterà ora i giallorossi a guardarsi di nuovo intorno per trovare l’uomo giusto a cui affidare la panchina.

In tal senso la stessa Roma nel comunicato odierno ha specificato: “La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”. In questo senso come evidenziato già nell’ultimo periodo Roberto Mancini sarebbe stuzzicato dalla possibilità di un’avventura in giallorosso, mentre l’usato sicuro risponderebbe al nome di Claudio Ranieri, legato all’ambiente ed amato dalla piazza.

Roma, non solo Mancini o Ranieri: sui social invocato Allegri

Più complesso sotto tanti punti di vista è invece il profilo di Massimiliano Allegri che gradirebbe maggiore chiarezza e garanzie complessive.

Nonostante sia evidentemente un nome più indietro alla luce delle difficoltà, molti tifosi su X hanno invocato proprio Allegri per la successione di Juric:

