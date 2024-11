La Roma manda via Juric: l’esonero è UFFICIALE

Per il tecnico giallorosso con il Bologna è stata l’ultima partita: il club ha annunciato il ribaltone con un comunicato

Una sconfitta che segna la fine dell’esperienza di Ivan Juric sulla panchina della Roma: il ko contro il Bologna è stato l’atto finale dell’era del tecnico croato in giallorosso.

Subito dopo la partita è arrivato l’annuncio dell’esonero: “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. La nota poi prosegue: “La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

Juric è stato mandato via dopo 12 partite e con una media punti di 1,25. Troppo poco per continuare insieme, anche perché l’ex Torino non è mai riuscito a creare feeling con la squadra e in generale con l’ambiente. Appena quattro vittorie, di cui una in Europa League, e tonfi pesanti come il 5-1 in casa della Fiorentina. L’epilogo era nell’aria e probabilmente non sarebbe servito neanche vincere contro il Bologna per salvare la panchina.

Roma, esonerato Juric: caccia al successore

Ora è caccia al successore con la società che non può sbagliare ancora una volta la scelta. Dopo il no dei Friedkin al ritorno di Daniele De Rossi, c’è il profilo di Roberto Mancini: l’ex ct sarebbe stuzzicato dalla possibilità di tornare in Serie A.

Pronto a dire sì anche Claudio Ranieri, ex molto amato dalla piazza, che nella scorsa primavera ha detto addio al Cagliari, annunciando anche l’addio alle panchine di club. Dovesse arrivare la chiamata giallorossa, finora contatti non ce ne sono stati, potrebbe tornare sui suoi passi. Vorrebbe, invece, maggiori garanzie Massimiliano Allegri per sedersi sulla panchina della Roma. Infine, occhio alle possibili piste straniere con la società che potrebbe puntare su un mister x per rilanciare una squadra apparsa sempre più in crisi.