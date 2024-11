Salernitana, Martusciello verso l’esonero: caccia al sostituto | CM.IT

Un altro esonero in arrivo: a scricchiolare ora è la panchina della Salernitana, le ultime sui granata

La sconfitta interna col Bari potrebbe costare caro a Giovanni Martusciello. Dovrebbe finire dopo tredici giornate di campionato la sua avventura sulla panchina della Salernitana.

Fatale per l’ex vice di Maurizio Sarri la sconfitta interna con i pugliesi maturata nell’ultima giornata di campionato. Per i granata la sesta sconfitta di questa stagione, con la classifica che ora comincia a preoccupare, anche se la zona play-off dista appena 4 punti. La società granata si prenderà qualche ora per riflettere come confermato anche dall’amministratore delegato Maurizio Milan a fine partita: “Abbiamo il quinto monte ingaggi della categoria. Per i nomi che abbiamo in rosa dovremmo occupare altre posizioni in classifica”.

Salvo sorprese, nelle prossime ore si consumerà l’esonero del tecnico stando alle indiscrezioni riportate dalla redazione di Calciomercato.it, con riflessioni anche sull’operato del direttore sportivo Gianluca Petrachi.

Come possibile successore di Martusciello sulla panchina della Salernitana occhio ai nomi di Leonardo Semplici e Davide Ballardini, ma anche gli ex Fabrizio Castori e Roberto Breda e la soluzione interna rappresenta dal possibile ritorno di Stefano Colantuono.