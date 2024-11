Roma-Bologna, l’Olimpico si ‘ribella’: la Curva Sud si svuota

Il settore caldo del tifo giallorosso abbandona lo stadio all’intervallo sul risultato di 1-0 per i rossoblù: la contestazione si fa sempre più dura

È protesta definitiva. Il primo tempo all’Olimpico tra Roma e Bologna continua a tracciare la strada di una squadra persa, senza nerbo né idee di gioco, ma soprattutto la voglia e la forza di metterle in campo. Così dopo tutti gli striscioni, i cori di contestazione alla squadra, all’allenatore e alla società, la Curva Sud ha dato il segnale ‘estremo’. All’intervallo, dopo aver mostrato il loro malumore per lo 0-1 in maniera veemente, hanno cominciato addirittura ad abbandonare lo stadio.

Durante il match c’era stato un sostanziale silenzio, quasi indifferenza, con poche ‘pezze’ e stendardi. Anche quei pochi sono progressivamente spariti e nel corso della ripresa la Sud si è cominciata progressivamente a svuotare. Da diversi spazi vuoti, pian piano le ‘chiazze’ blu dei seggiolini si sono allargate a macchia d’olio. A campeggiare lo striscione ‘Avete rotto il ca..o’. Se il dato ufficiale delle presenza parla di poco più di 60mila spettatori, la partita finirà con qualche migliaio di tifosi in meno sugli spalti. Si prospettano ore caldissime anche nel postpartita, sul fronte allenatore con il destino di Juric ormai segnato ma anche sulla questione contestazione. Da segnalare all’intervallo invece gli applausi e i cori a Mats Hummels durante il suo riscaldamento.