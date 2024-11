Kean strapazza il Verona, Fiorentina show. Crisi Roma, passa il Bologna

Vittoria che manda i viola di Raffaele Palladino in vetta alla classifica, mentre i giallorossi crollano in casa contro la squadra di Italiano

Prosegue il momento d’oro della Fiorentina, ma soprattutto di Moise Kean: con una tripletta clamorosa del centravanti italiano, la viola di Raffaele Palladino ha ottenuto un altro successo casalingo ai danni del Verona ed ha raggiunto momentaneamente in vetta alla classifica Napoli e Atalanta. Crolla sempre di più, invece, la Roma di Ivan Juric che perde all’Olimpico per 2-3 contro il Bologna.

E’ stato Kean l’uomo copertina di Fiorentina-Verona. L’ex attaccante della Juventus, che di questo passo rischia di diventare un grosso rammarico per i bianconeri, ha siglato la sua prima tripletta nel campionato italiano. Dopo aver sbloccato l’incontro su assist di Beltran in profondità, la viola è stata inizialmente raggiunta dal pareggio di Serdar con un bolide dalla distanza. Sempre Kean al quarto d’ora della ripresa con una zampata sugli sviluppi da corner ha portato avanti la squadra di Palladino nel risultato. Spettacolare anche la discesa in pieno recupero su contropiede con cui Kean ha trovato la sua terza marcatura personale.

Per quanto riguarda la sfida dell’Olimpico, a passare in vantaggio è stato il Bologna con un guizzo di Castro su palla messa in mezzo da corner. Pareggio arrivato solamente nella ripresa con un colpo di testa di El Shaarawy con la complicità di Skorupski non perfetto in tuffo. Da lì in avanti il Bologna è tornato a scatenarsi: prima con il vantaggio di Orsolini per la sua quarta rete consecutiva in campionato, poi con il tris firmato da Karlsson. A riaprire la gara nel finale ci ha pensato ancora El Shaarawy con il gol del 2-3 che non ha però consentito ai giallorossi di trovare le forze per raggiungere nuovamente il pari prima del triplice fischio.

Fiorentina-Verona 3-1 e Roma-Bologna 2-3: tabellino e classifica Serie A

Con questa vittoria, come dicevamo, la Fiorentina raggiunge Napoli e Atalanta in cima alla classifica. Notte fonda per la Roma che non riesce a scuotersi, mentre il Bologna aggancia il Milan a 18 punti.

FIORENTINA-VERONA 3-1: 4′ Kean (F), 18′ Serdar (V), 59′ Kean (F), 90’+2 Kean (F)

ROMA-BOLOGNA 2-3: 25 Castro (B), 63′ El Shaarawy (R), 66′ Orsolini (B), 77′ Karlsson (B), 82′ El Shaarawy (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli*, Atalanta e Fiorentina 25, Inter* e Juventus 24, Lazio* 22, Milan* e Bologna* 18, Udinese 16, Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce* 9, Monza* e Venezia 8

* una partita in meno