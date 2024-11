Inter-Napoli, Marotta mette pressione a Conte: “Candidata allo Scudetto”

A San Siro si riscalda il clima in vista della sfida ai vertici della classifica: il presidente nerazzurro mette pressione ai rivali

Prima volta per Antonio Conte a San Siro contro l’Inter da ex. Una sfida sicuramente speciale per il tecnico leccese, che torna al Meazza per affrontare i nerazzurri, con cui ha conquistato il 19esimo scudetto della storia del club meneghino.

Una gara ai vertici e ricca di ex: Conte non sarà l’unico infatti, visto che a guidare l’attacco del Napoli ci sarà Romelu Lukaku, fischiatissimo la scorsa stagione quando vestì la maglia della Roma nel suo ritorno a San Siro contro l’Inter. Su Conte però si è espresso anche Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida, elogiando l’ex allenatore nerazzurro, ma anche mettendogli pressione in vista di quello che sarà il percorso in campionato. La sfida infatti deciderà chi tra le due compagini finirà in testa alla classifica prima della pausa per le nazionali. Indipendentemente dal risultato, una tra Napoli e Inter sarà al primo posto in solitaria.

Sfida contro il Napoli: “Credo che sia una candidata allo scudetto, conosco Conte e la società, che due anni fa ha vinto il titolo. Ha tutte le credenziali per lottare fino alla fine e credo che grande merito sia dell’allenatore. Conte per me è un vincente, così come Inzaghi che sta avviandosi verso quel tipo di carriera”.

Rotazioni contro Venezia e Arsenal: “Avendo tanti impegni e una rosa a nostro giudizio idonea sono contento di quella che è la gestione. Personalmente parlo sempre di titolari e co-titolari, le valutazioni del mister sono fatte in relazione agli avversari e in relazione di quello che accade in allenamento”.

Chiave per la vittoria: “Per avere la meglio sul Napoli quale Inter serve? Serve l’Inter del campionato, ma anche quella di Champions, perché il Napoli ci ha abituato a giocare nell’Europa dei grandi e dunque non è solo una sfida di campionato, ma una sfida che ha sapore d’Europa. Sono convinto faremo molto bene”.