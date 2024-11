Inter, lo vogliono in panchina: “Con lui giochiamo in dieci”

Nerazzurri in difficoltà con il Napoli dopo il primo tempo: bocciatura totale per uno dei campioni d’Italia, tifosi inferociti

Partita tesa ed equilibrata come si poteva prevedere, quella tra Inter e Napoli. Predominio territoriale a lungo dei nerazzurri, poi vantaggio degli ospiti con McTominay, che hanno preso maggiore consapevolezza e a un certo punto sembravano in controllo, prima del pari di Calhanoglu.

Una partita in cui non si stanno vedendo grandissime giocate, ma dove a prevalere è stata l’attenzione prestata dai due allenatori alla compattezza tattica e all’ordine sul terreno di gioco. Dove ognuno dei singoli deve lavorare principalmente a beneficio della squadra e dei compagni attorno a sé. Ma tra gli interisti, c’è stata una prestazione decisamente insufficiente che ha fatto storcere il naso a molti.

Inter, Lautaro Martinez bocciato: “Fuori subito”

Piuttosto male Lautaro Martinez, apparso fuori dal gioco e per nulla brillante anche quando la palla è arrivata dalle sue parti. Con un paio di strafalcioni notevoli e gestione non ottimale delle situazioni offensive.

Il ‘Toro’ è decisamente lontano, almeno per il momento, dalla sua versione migliore. In questo avvio di stagione, già altre volte lo si è visto esprimersi sotto i suoi standard, ma questa, secondo molti, potrebbe essere la sua peggior prova in campo. E i commenti sui social chiedono a gran voce a Inzaghi di metterlo in panchina:

È per distacco la peggior stagione di Lautaro all’Inter, uno schifo inenarrabile — smg (@smg_1908) November 10, 2024

Lautaro fa ridere ragazzi svegliatevi e toglietevi di dosso le vesti del fanatico — Rochibrate interista pessimista disfattista (@rochibrate) November 10, 2024

Lautaro sei stato nominato vai in panca vai — C’è Ottimismo (@Yuro_23) November 10, 2024

Si è visto pochissimo Lautaro Martinez in questi 15 minuti.

Starà digerendo la torta per il compleanno di Dimarco.#InterNapoli — Giuseppe (quello di prima, ti ricordi?) (@OpenGDB) November 10, 2024

Lautaro out basta Gyokeres

Marmoush Boh qualcuno — Tommy944 (@Tommy17777777) November 10, 2024

Togliere Lautaro che stasera è un giocatore in meno. — Saul Giordani (@saul_gior) November 10, 2024