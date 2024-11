Calhanoglu-McTominay, gol e scintille in campo e fuori: cos’è successo a San Siro

Serata scintillante e ricca di emozioni per McTominay e Calhanoglu durante Inter-Napoli: ma tra i due è scoppiata una rivalità dopo la gara di Champions League.

La gara tra Inter e Napoli vale molto più dei tre punti canonici che concede la Serie A. E all’interno di questo match, c’è una sfida particolare tra McTominay e Calhanoglu, entrambi protagonisti con un gol a testa e il rigore sbagliato del turco. Una giornata particolare per l’ex Milan che fallisce il suo primo tiro dagli undici metri in Italia. L’ultimo errore risale ad un mese fa con la maglia della Turchia, in occasione della gara contro l’Islanda in Nations League. Ma in generale ne ha falliti solo altri 5 in carriera, mentre ne ha realizzati 43.

Proprio in Inter-Arsenal disputata in settimana, valida per la quarta giornata di Champions League, Calhanoglu ha segnato l’ennesimo rigore con la maglia nerazzurra. A seguito di una straordinaria prestazione, il regista è stato premiato dall’UEFA come il miglior giocatore in campo. E all’interno dei meandri di San Siro, in un siparietto con il giornalista di Prime Video, si è lasciato andare ad una battuta di scherno su McTominay.

McTominay e Calhanoglu, un gol a testa e quella battuta dopo la Champions

Il destino a volte è beffardo. E chissà cosa avrà pensato Hakan Calhanoglu quando proprio Scott McTominay ha infilato il pallone in rete, portando il Napoli in vantaggio a San Siro. Proprio lo scozzese che aveva preso in giro qualche giorno prima.

L’origine della rivalità è dovuta ad una riflessione di Fernando Siani, giornalista di Prime Video e di Cronache di Spogliatoio, il quale in una diretta sui social aveva apertamente dichiarato la preferenza per il centrocampista del Napoli, anziché del turco. La clip video è girata a tal punto da finire sul cellulare di Calhanoglu, che alla prima occasione utile ha ricordato a Siani la sua preferenza. Con il premio MVP della Champions League tra le mani e lo sguardo di chi ne sa qualcosa in più, il turco ha lanciato una frecciatina al giornalista: “Hai visto McTominay?”.

Calhanoglu è stato chiaramente ironico e non l’ha presa sul personale, ma ha solo voluto prendere in giro il giornalista e l’ex United, che quest’anno non gioca la Champions League. Eppure, proprio loro due sono stati protagonisti a San Siro in Inter-Napoli. Uno scherzo del destino, che poi si è preso nuovamente in giro del turco, visto il rigore fallito. Non gli era mai accaduto con la maglia dell’Inter.