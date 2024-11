Inter-Napoli, Calhanoglu pareggia McTominay (ma sbaglia un rigore): Conte ancora primo

1-1 a San Siro tra nerazzurri e partenopei, reti nel primo tempo poi nella ripresa l’errore dal dischetto di Calhanoglu consente a Conte di conservare il primato

Partita tiratissima quella che va in scena tra Inter e Napoli, che si conclude senza vincitori. Un punto a testa per Inzaghi e per Conte, più rimpianti sicuramente per i campioni d’Italia che falliscono l’approdo in vetta.

E’ l’Inter a fare la partita nella prima fase, cingendo d’assedio la metà campo partenopea, ma non riuscendo a trovare varchi per sfondare. E il vantaggio lo trova, abbastanza a sorpresa, il Napoli, con uno schema su calcio d’angolo che viene finalizzato con il tocco sotto misura, in area piccola, di McTominay. Fase di partita che diventa favorevole agli azzurri, che hanno un paio di ripartenze molto pericolose non sfruttate. L’Inter inizia ad accusare qualche difficoltà, ma reagisce d’impeto. Acerbi si sgancia in area e chiama Meret alla parata, il portiere del Napoli non è poi reattivo quanto potrebbe su una staffilata di Calhanoglu dai 25 metri che vale il pari.

Nella ripresa, l’Inter prova con ritmi ancora più alti, mentre il Napoli fatica a trovare le ripartenze della prima frazione. Le occasioni per i nerazzurri fioccano, Meret si oppone alla grande su Dimarco e Barella riscattandosi parzialmente. Ed è poi fortunato quando invece Calhanoglu si presenta dal dischetto, per fallo di Anguissa su Dumfries, ma calcia sul palo, sbagliando il primo penalty da quando è in Italia. Il forcing interista sbatte sulla resistenza a oltranza della squadra di Conte, che ha comunque l’ultima occasione (destro di Simeone a botta sicura che finisce alto) e ottiene ciò che voleva e mantiene la vetta della classifica, con l’Inter subito alle sue spalle e appaiata a Lazio, Atalanta e Fiorentina.

INTER-NAPOLI 1-1 – 23′ McTominay (N), 43′ Calhanoglu (I)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26, Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina 25, Juventus 24, Milan* e Bologna* 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma e Parma 13, Verona 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8

*una partita in meno