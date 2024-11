Vlahovic ‘scaricato’ anche dai compagni: il gesto scatena la bufera

Il derby della Mole riporta d’attualità un problema ormai consueto per i bianconeri: l’attaccante serbo e il comportamento dei compagni

La Juventus sblocca subito il derby con il Torino: una rete di Weah, dopo una cavalcata solitaria di Cambiaso, ha consentito alla squadra bianconera di mettere in discesa il match.

I granata trovano difficoltà nel rendersi pericolose e dietro faticano a reggere soprattutto le sgroppate di Cambiaso, anche se il punteggio resta ancora in bilico. Questo anche perché Dusan Vlahovic non si è fatto trovare pronto nelle occasioni che ha avuto a sua disposizione. L’attaccante serbo ha avuto un paio di palle interessanti all’interno dell’area di rigore granata, ma non è riuscito a impattare bene il pallone.

Inevitabilmente i tifosi della Juventus si sono scagliati contro di lui e lo hanno rimproverato molto, sottolineando anche il presunto mancato sostegno da parte di alcuni suoi compagni di squadra.

Juventus-Torino, Vlahovic bocciato: “Cambiaso lo ignora”

Così su X c’è chi sottolinea che Cambiaso non serve mai la palla a Vlahovic e che in due occasioni lo ha completamente ignorato, ma anche chi chiede un altro atteggiamento al serbo: “I suoi atteggiamenti mi danno fastidio”.

In tanti criticano il numero 9 bianconero: “Uno scarso come Vlahovic non l’ho mai visto” scrive un utente ed un altro dice la sua affermando che Matri era più forte del serbo”.

Ecco alcuni tweet:

Dusan mi sta davvero dando fastidio con i suoi atteggiamenti.#JuventusTorino — FrancescaJuve63_2 (@FrancescaJuve2) November 9, 2024

Il carro di Dusan é sempre più vuoto.#JuveToro #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) November 9, 2024

Dusan mompiglia a paccheri Cambiaso — Mamozio (@Mamoziocag8) November 9, 2024

Seconda volta che #Cambiaso non serve #Vlahovic che (per una volta) si smarca. È forte sto ragazzo ma anche poco intelligente, a volte. #JuveTorino — ninny aiuto (@ninnyaiuto) November 9, 2024

non fatemi vedere vlahovic — luffy (@nupiezzz77) November 9, 2024

ragazzi io uno scarso come Vlahovic l’ho visto raramente. #JuveTorino — The Northman (@N0rthm4n__) November 9, 2024