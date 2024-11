Ufficiale a poche ore dal derby Juve-Torino: fuori anche l’attaccante

È arrivata la decisione sul centravanti: ufficiale un altro forfait per il derby della Mole. Tutti gli aggiornamenti sul match

Arriva un altro importante forfait a poche ore dal fischio d’inizio di Juventus-Torino, il derby della Mole in programma questa sera all’Allianz Stadium con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.45.

Non ce la fa nemmeno Adams in casa granata. Vanoli, già privo di capitan Zapata per il resto della stagione, perde così un altro attaccante e si presenta al derby in piena emergenza nel reparto avanzato. I quattro convocati, infatti, sono Gabellini e Njie con Karamoh ed il probabile titolare Sanabria.

Tutto il peso dell’attacco sarà sulle spalle del paraguaiano, che ha già segnato alla Juventus nel derby della Mole. Thiago Motta, invece, deve fare a meno di Douglas Luiz, Nico Gonzalez ed Adzic oltre ai lungodegenti Milik e Bremer.

Juventus-Torino, i convocati di Vanoli: fuori anche Adams

Di seguito la lista completa comunicata dal club granata.

I nostri uomini per il Derby 🐂 pic.twitter.com/fYtXSm9JWQ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 9, 2024



Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari.

Difensori: Bianay Balcot, Coco, Maripan, Masina, Vojvoda, Walukiewicz.

Centrocampisti: Ciammaglichella, Dembele, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Clasic.

Attaccanti: Gabellini, Karamoh, Njie, Sanabria.