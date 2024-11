Triplo infortunio nel primo tempo, pagate care le fatiche di Champions

Tre infortuni, uno piuttosto grave: fuori in barella ed in lacrime. Si teme la rottura del legamento crociato

L’emergenza infortuni continua dopo il big match di Champions League. Ne arrivano addirittura tre nel giro di 45 minuti, uno sembra piuttosto grave.

Non c’è pace per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel giorno del ritorno alla vittoria contro l’Osasuna in Liga (tripletta Vinicius e primo gol stagionale di Bellingham), i Blancos devono fare i conti con gli infortuni di Rodrygo, Lucas Vazquez e soprattutto Militao. Il difensore brasiliano è caduto male sul ginocchio destro ed è subito apparso piuttosto dolorante. Urla e lacrime per l’ex Porto che ha lasciato il campo in barella: per lui si teme la rottura del legamento crociato, con conseguente fine anticipata della stagione.

Nel giro di 10 minuti, nel corso del primo tempo del match, Ancelotti ha perso anche Rodrygo a causa di una ricaduta muscolare. La stella brasiliana era appena rientrata dopo un infortunio. Il Real Madrid paga piuttosto care le fatiche della Champions League e del big match contro il Milan.

Real Madrid, infortuni per Lucas Vazquez, Rodrygo e Militao: il brasiliano fuori in lacrime

Dopo i problemi di Rodrygo e Militao, inoltre, si è fermato per un problema muscolare anche Lucas Vazquez. Il terzino spagnolo è stato sostituito a fine primo tempo da Ancelotti, le sue condizioni saranno rivalutate in vista della ripresa dopo la sosta per le Nazionali.

A preoccupare in casa Real sono ovviamente le condizioni di Militao. A giudicare dalla reazione del calciatore e dall’uscita in barella ed in lacrime, si teme ora il peggio, ovvero la rottura del crociato. Si attendono gli esami strumentali in casa Blancos per chiarire l’entità degli infortuni di Rodrygo, Lucas Vazquez e soprattutto Militao. Carlo Ancelotti e tutto il mondo Real sono con il fiato sospeso.