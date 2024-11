Terremoto De Zerbi: pronto a dire addio

Secondo ko nelle ultime tre uscite e momento complicato per l’allenatore italiano che in conferenza stampa ha persino paventato le dimissioni

È stato un venerdì sera tutt’altro che da ricordare quello vissuto da Roberto De Zerbi e dal suo Marsiglia. L’OM infatti è andato ko in maniera piuttosto pesante in casa contro l’Auxerre.

Altri tre gol incassati dalla truppa dell’allenatore italiano che ora rischia seriamente di vedere il PSG scappare a +9 in classifica in caso di successo in questo weekend. Quella di ieri è stata una sconfitta pesante non solo nelle dimensioni ma anche nelle modalità, con il Marsiglia sotto di ben tre reti già all’intervallo a certificare un approccio disastroso.

Nella ripresa il solo rigore trasformato da Greenwood non è bastato a risollevare una serata che nel post partita ha assunto connotati ancora più drammatici alla luce delle forti dichiarazioni dello stesso De Zerbi. L’allenatore italiano si è presentato in conferenza stampa ampiamente deluso non nascondendo il proprio rammarico: “Devo prendermi la responsabilità di questa sconfitta casalinga. In casa abbiamo difficoltà, è chiaro. Non so se è mancanza di coraggio o di personalità”.

Marsiglia in difficoltà: ko pesante e arriva l’annuncio di De Zerbi

Secondo ko nelle ultime tre partite di Ligue 1 per il Marsiglia che inizia quindi a vivere un piccolo momento di crisi nel quale a rincarare la dose di incertezza è lo stesso De Zerbi.

L’ex Sassuolo e Brighton non si è nascosto e in conferenza ha parlato anche di addio: “Ho detto al presidente Pablo Longaria che, se il problema sono io, posso anche andare via, lasciare il mio contratto e tutti i soldi che dovrei prendere”, e poi ancora “non voglio trovare scuse e dire sciocchezze, non ho intenzione di scappare, dobbiamo affrontare la realtà. Questo è quello che devo fare. Vivo per le cose che trascendono il calcio”.

Infine tornando sullo stesso tasto ha ribadito: “Ripeto, se Il problema sono io, devo andare via, i soldi non sono niente per me, l’importante è la ricompensa del lavoro. Non ho niente di negativo da dire sui miei giocatori”.