Si accende il derby: Gatti litiga con Milinkovic e fa arrabbiare Thiago Motta

Scintille tra il difensore bianconero e il portiere serbo nel derby della Mole tra Juventus e Torino: i padroni di casa sono in vantaggio al termine del primo tempo grazie al gol di Weah

Si scaldano gli animi nella stracittadina della Mole, con Milinkovic-Savic a muso duro contro Gatti dopo uno scontro di gioco nell’area del Torino.

Il difensore della Juventus aveva dato una spallata, facendo ostruzione, sul portiere granata che era in uscita alta per afferrare il pallone. L’arbitro Sozza ha subito rilevato l’intervento falloso, con Milinkovic però che non ha gradito il gesto del numero 4 bianconero. Il serbo si è fiondato di scatto su Gatti, creando un parapiglia che è stato comunque subito sedato dai rispettivi compagni di squadra e dal direttore di gara, che li ha richiamati all’ordine. I due giocatori si sono successivamente spiegati, stringendosi la mano prima che riprendesse il gioco e con la Juventus in vantaggio in quel momento grazie al guizzo di Weah.

Juventus-Torino, scintille tra Milinkovic e Gatti nel derby della Mole

Qualche minuto prima delle scintille con Milinkovic-Savic, Federico Gatti era stato rimproverato da Thiago Motta dopo uno scambio di battute in cui l’ex Frosinone riprendeva Savona.

L’allenatore della Juve ha rimproverato il più esperto difensore, invitandolo alla calma e a incitare il giovane compagno di squadra. Motta è elettrico in panchina, segue in modo quasi adrenalinico ogni azione dei suoi ragazzi e al momento della rete dell’1-0 di Weah ha in un primo momento applaudito il figlio d’arte, dandogli successivamente dei consigli tattici.