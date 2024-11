Rottura del crociato e ritorno sul mercato: Dybala la spunta su Thuram

Dopo il grave infortunio, cambiano gli scenari di mercato all’improvviso: la scelta per l’acquisto top a gennaio ricade sull’argentino

Mancano ancora alcune settimane all’inizio del nuovo anno e conseguentemente della sessione di calciomercato di gennaio, ma si stanno già avviando le grandi manovre per tutti i club più importanti. Che riflettono sulle mosse necessarie da fare, spesso determinate da emergenze improvvise legate alla tematica degli infortuni.

Un avvio di stagione che dal punto di vista dei gravi stop ha già fatto numerose ‘vittime’. Non pochi i calciatori che hanno già di fatto concluso anticipatamente il 2024/2025 agonistico, per quanto gli è accaduto sul terreno di gioco. Anche per questo, il mercato è già in fermento, con diverse piste già calde e altre che potrebbero accendersi in un attimo. Rientra in questi discorsi anche uno come Paulo Dybala, che con tutta la Roma sta vivendo un momento delicatissimo. A proposito di infortuni, la Joya salterà la gara col Bologna per un nuovo stop. E forse non è un caso che il suo nome torni nelle cronache di mercato, anche se per una operazione molto difficile.

Icardi ko, scelto Dybala per rimpiazzarlo: verdetto a sorpresa

Tra gli attaccanti molto sfortunati di questo avvio di stagione, anche Mauro Icardi, finito ko nel match di Europa League tra Galatasaray e Tottenham. Verdetto impietoso, quello della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, che obbliga i turchi a cercare un sostituto a gennaio.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti quale sarebbe, tra gli attaccanti ‘incedibili’ della Serie A, il sostituto ideale dell’argentino per il club di Istanbul. Sondaggio su ‘X’ in cui ha vinto, a sorpresa, proprio Dybala, con il 42,3% dei voti, davanti a Marcus Thuram con il 38,5% dei voti. Opzioni invece molto meno praticate quelle di Yildiz e di Morata.