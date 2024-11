Milan, tutto parte da Camarda: due per uno in attacco

Il club rossonero si prepara ad una nuova rivoluzione in attacco, dove solo Alvaro Morata è certo del posto. La scelta di Fonseca non lascia dubbi

Lo stop di Alvaro Morata, per via di un trauma cranico, spiana la strada a Francesco Camarda. E’ stato Paulo Fonseca ad annunciare, a sorpresa, l’impiego del giovanissimo centravanti.

Il classe 2008, a poco più di 16 anni, dunque, sarà chiamato a confrontarsi con i grandi della Serie A, per la prima volta, dall’inizio della partita. Una scelta, praticamente obbligata da parte del tecnico portoghese, che porta alla luce i problemi legati all’attacco. Fonseca sta comunque mostrando coraggio nel puntare su Camarda, ma è chiaramente un grande azzardo, dettato dalle condizioni precarie di Tammy Abraham. L’inglese è rientrato dopo il problema alla spalla destra, ma non sta ancora bene e partirà solamente dalla panchina. Il giocatore, arrivato dalla Roma con la formula del prestito, fin qui ha fatto davvero poco per conquistarsi la conferma. Ha segnato solamente un gol inutile contro il Venezia, dal dischetto, prima di far arrabbiare Fonseca e tutto il Milan per il comportamento avuto Firenze. Dal match contro la Fiorentina, di fatto, la sua avventura al Diavolo si è complicata parecchio: prima ha perso il posto da titolare, poi si è infortunato. Ora il sogno di continuare a vestire il rossonero è davvero lontano.

Milan, Jovic e Abraham verso l’addio: spazio al nuovo bomber

Servirà cambiare passo e segnare per convincere il Milan a puntare su un calciatore che guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione. L’impresa non sarà facile. E’ praticamente impossibile, invece, che ci riesca Luka Jovic.

Il serbo, out anche contro il Cagliari, ufficialmente per dei problemi fisici (ma è stato convocato in Nazionale), è ormai fuori dal progetto rossonero e il suo addio al Milan potrebbe arrivare già a gennaio. Ci sta pensando la Juve, ma non sono escluse altre destinazioni. Con due attaccanti pronti a fare le valigie, il 2025 inevitabilmente diventerà l’anno del bomber. In estate così, il Diavolo è pronto ad acquistare un centravanti da affiancare ad Alvaro Morata e al giovane Francesco Camarda. Oggi l’indiziato numero uno continua ad essere Santiago Gimenez, ma non sono escluse sorprese.