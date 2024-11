Mancini alla Roma, reazione bollente: hanno già detto sì

Le voci riguardanti la posizione di Ivan Juric stanno continuando a tenere banco in casa giallorossa: la presa di posizione non è tardata ad arrivare

Prosegue il momento no della Roma, ineluttabilmente. Dopo lo scivolone del ‘Bentegodi’ di Verona, i giallorossi non sono riusciti a sbloccarsi mentalmente e sotto il profilo dei giochi e del risultato neanche in Europa League contro l’Union Saint Gilloise. Il futuro di Ivan Juric sulla panchina della Roma è appeso ad un filo molto sottile: la sfida contro il Bologna fungerà da autentico spartiacque.

La squadra ha faticato a ritrovarsi sia nello spirito che dal punto di vista tattico. Il gioco farraginoso, gli scarsi risultati e la mancanza di mordente evidenziato soprattutto nella ripresa della sfida contro il Saint-Gilloise hanno fatto il resto. In procinto di ritornare nella Capitale più di 50 giorni dopo l’ultima volta, i Friedkin fino a questo momento hanno ribadito la loro fiducia a Juric, esternata già nei giorni scorsi. In caso di risultato negativo contro il Bologna, però, l’eventuale ribaltone in panchina diventerebbe per certi aspetti inevitabile anche per dare la scossa ad un ambiente flemmatico. Ma con Juric sempre più solo, in caso di esonero del tecnico croato quali potrebbero essere le scelte dei Friedkin? Sotto questo punto di vista, tra i papabili sostituti non va escluso Roberto Mancini, tutt’altro. L’ex CT della Nazionale è detto particolarmente intrigato dalla possibilità di diventare il padrone della panchina della Roma.

#Mancini, ricordiamolo, resta molto stuzzicato dall’ipotesi #Roma e direbbe subito sì. Non è l’unico candidato, ma i contatti sono confermati e lui vuole tornare subito ad allenare#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) November 8, 2024

Mancini alla Roma: social scatenati

Eventualità, quest’ultima, che ha cominciato a stuzzicare molto anche i tifosi della Roma. Pur tenendo aperta la porta all’ipotesi di un clamoroso ritorno di Ranieri, i tifosi della Roma si sono mostrati sin da subito particolarmente attratti all’idea di vedere Roberto Mancini sulla loro panchina, i cui ‘trascorsi’ laziali non sono stati però dimenticati da tutti. Sotto questo punto di vista, non sono pochi i commenti che stanno accompagnando come un vero e proprio leit-motiv queste ore di calma apparente in casa Roma, in realtà caratterizzate da un’attesa palpitante. Ecco una rapida carrellata:

Ok un allenatore come Roberto Mancini, ma che inizi a gettare le basi per la futura rosa e per la futura stagione. Iniziare a capire ad oggi chi potrebbe giocare nella Roma e chi essere mandato via…ma a pedate nel culo però! Basta con tutti sti traghettatori! @OfficialASRoma — ⭐Michelino 23⭐ (@michelebianchi0) November 8, 2024

#juricout Dentro mancini e carnevali — ASRoma1927 (@ForzaRoma__1927) November 8, 2024

Mancini

Sarri

Allegri

Ancelotti Uno di questi! — nota del club (@ddrRomaAsr) November 8, 2024

L’unica cosa che non mi andrebbe bene, se dovesse diventare l’allenatore della Roma, è che avendoli allenati in nazionale, dubito che a giugno metta in vendita Cristante, Mancini e Pellegrini. — Nico il Sabaudo 🐺 ❤️💛 (@Ex_Osservatore) November 8, 2024

Mancini è un laziale,come si può volerlo sulla panchina della Roma — Alessia Nieddu (@alessita_1994) November 8, 2024

Mancini per la Roma è un lusso come lo era Mourinho.

Va preso immediatamente se ci fosse la possibilità.

Immediatamente. — MDC80 (@iulius1980) November 8, 2024

Mancini è un buon allenatore. Al momento è il nome migliore che può venire alla Roma. Come quello di juric era il peggiore quando è stato preso. — Pezzeck (@Pezzeck28) November 8, 2024