Juventus, non solo Skriniar: Giuntoli chiude il doppio colpo Scudetto

Il club bianconero sempre alla ricerca di un difensore, arrivano dettagli importanti sul possibile arrivo dello slovacco dal Psg

Sembra passata un’eternità da quando Milan Skriniar nel nostro campionato sfoggiava un rendimento da difensore di livello top. Con la maglia dell’Inter, si era affermato tra i migliori della Serie A e probabilmente d’Europa. Ma le cose per lui, dal momento del passaggio al Psg, sono cambiate.

In Francia, se lo scorso anno era riuscito a trovare comunque un certo spazio, in questa stagione sta assistendo alle partite spesso e volentieri dalla panchina, con Luis Enrique che non gli ha concesso gran minutaggio e finora davvero poche presenze. Una situazione che allo slovacco non sta palesemente bene e il giocatore infatti sta iniziando a guardarsi intorno. Il suo nome è emerso tra quelli che starebbe seguendo la Juventus per rinforzare la propria linea arretrata, dopo il grave infortunio di Bremer.

Se il profilo dal punto di vista tecnico interesserebbe eccome, parlando di un giocatore che avrebbe già molta esperienza del nostro campionato e dunque sarebbe già ‘pronto’, maggiori perplessità, per i bianconeri, in merito alla fattibilità dell’affare, ci sono certamente dal punto di vista economico. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe prendere Skriniar solo a determinate condizioni, di non facile realizzazione.

Juventus, non solo Skriniar per i bianconeri: affare doppio dal Psg

Tuttavia, la volontà del calciatore di tornare in Serie A, in un contesto che conosce già molto bene e dove si è trovato, in carriera, a meraviglia, potrebbe fare la differenza. Secondo il giornalista Michele De Blasis, Skriniar vorrebbe abbassarsi l’ingaggio fino a 6,5 milioni per permettere alla Juventus di prelevarlo.

La palla a questo punto passerebbe al Psg, per approvare l’eventuale formula di approdo a Torino in prestito, dato che i bianconeri, in questo caso, non ragionerebbero su un colpo a titolo definitivo. E non è finita qui. Secondo ‘Top Calcio 24’, infatti, un’altra possibile operazione in prestito con diritto di riscatto dalla capitale francese potrebbe riguardare Goncalo Ramos, attaccante portoghese. Anche lui, che non sta avendo fortuna sotto la Torre Eiffel, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in bianconero.