I tifosi della Juve non hanno dubbi: l’assist per l’accordo definitivo

La Juventus ospita il Torino nel Derby della Mole: arriva un segnale chiaro da parte del popolo bianconero sulle tribune dell’Allianz Stadium

Thiago Motta ha sciolto in favore di Weah il dubbio di formazione sulla corsia destra con Francisco Conceicao, che quindi partirà inizialmente in panchina nel derby tra Juventus e Torino.

Il tecnico bianconero lascia il portoghese fuori dal primo minuto per fargli tirare un po’ il fiato dopo l’impegno di Champions in settimana a Lille, con la possibilità di sfruttare i suoi guizzi in corso d’opera con un ‘Toro’ più stanco e maggiori spazi sulla trequarti avversaria. La Juve in attacco si affida a Weah e Yildiz sulle corsie esterne, con Koopmeiners dietro Vlahovic nel quadrilatero offensivo di Thiago Motta. Come dicevamo gli strappi di Conceicao potrebbero essere fondamentali per la ‘Vecchia Signora’ nella ripresa, con il folletto ex Porto comunque sorridente durante il riscaldamento con gli altri panchinari, dove ha messo in mostra alcuni virtuosismi che hanno strappato gli applausi dell’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, ovazione per Conceicao: nuovo messaggio per la permanenza in bianconero

Applausi che si sono trasformati in ovazione alla consegna del premio come miglior giocatore della Juventus del mese di ottobre.

Conceicao è stato decisivo in diverse occasioni nelle ultime partite, come ad esempio con il rigore procurato con il Lille e trasformato da Vlahovic per l’1-1 finale nella sfida di Champions League. Il figlio d’arte, come testimonia il boato dello ‘Stadium’, è subito entrato nei cuori del popolo bianconero, fornendo un ulteriore assist alla dirigenza per la permanenza del classe 2002 sotto la Mole anche la prossima estate. Lo stesso Conceicao spinge per restare alla Juve, mentre i dirigenti della Continassa stanno lavorando ai fianchi il Porto per abbassare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro dell’attaccante. Il numero 7 è al momento in prestito oneroso alla corte di Thiago Motta, con la ‘Vecchia Signora’ che ha sborsato 7 milioni (ingaggio compreso, oltre eventualmente ad altri 3 milioni di bonus) per l’arrivo del 22enne portoghese.