Fonseca tuona dopo Cagliari-Milan: “Errori singoli, il secondo gol è pazzesco”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il pari beffa: “Il secondo gol subito è pazzesco”. Elogi per Camarda e Leao, autore di una doppietta

Il Milan torna sulla terra, tremendamente se stesso dopo la grande vittoria in casa del Real Madrid. Col Cagliari non bastano tre gol (doppietta di Leao) per prendersi i tre punti, ancora una volta vanificati da una mediocre organizzazione difesa nonché da dormite singole. “Il problema di oggi è stato difensivo – ammette a ‘Dazn’ un Fonseca visibilmente arrabbiato – ci sono state grosse difficoltà sui cross. Abbiamo vinto 8 duelli aerei su 26, così non si può vincere una partita. Da parte nostra è un passo indietro”

“Abbiamo cominciato la partita subendo un gol che non possiamo prendere – rincara l’allenatore portoghese – Per me è fuorigioco, ma non si può prendere… Il secondo è pazzesco. C’è stata poca aggressività sui cross a livello di singoli (di Theo Hernandez e non solo, ndr). Bisogna fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere aspetti che sono importanti”.

In conclusione Fonseca ha elogiato le prestazioni di Camarda e, soprattutto, di Leao: “Per Camarda non è stato facile, però ha fatto quello che doveva. Sono soddisfatto di lui. Sicuramente Leao è in un buon momento, oggi pure difensivamente ha aiutato la squadra. Questo è il Leao che vogliamo, decisivo e in grado di supportare i suoi compagni”.

Cagliari-Milan, Theo Hernandez tra i flop con Pavlovic e Chukwueze

Theo Hernandez è uno di quelli, parlando della linea difensiva, che ha maggiormente deluso oggi. Poco cattivo e scarsamente incisivo, il francese è senz’altro uno dei singoli a cui alludeva Fonseca.

Al numero 19 abbiamo dato 5 come voto, inserendolo di fatto tra i flop rossoneri. Nota di demerito in assoluto per Chukwueze nelle pagelle di Cagliari-Milan: “Due sgasate ad inizio partita e nulla più. Il nigeriano torna quello ammirato ad inizio stagione, inconcludente e mai davvero incisivo. Anche dietro dovrebbe dare una mano maggiore ad Emerson Royal, ma lo fa poco. Sbaglia pure in area quando è invitato da Camarda a metterla dentro”.