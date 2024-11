Sorpresa Milan, bocciatura lampo: Fonseca non ‘perdona’

In vista della sfida contro il Cagliari, non sono di certo passate inosservate le scelte del tecnico rossonero

Rivitalizzato dalla vittoria in campionato contro il Monza e soprattutto dall’importantissimo successo ottenuto sul campo del Real Madrid, il Milan di Paulo Fonseca sarà di scena all’Unipol Domus Arena per la sfida contro il Cagliari. L’intenzione dei rossoneri è quella di provare a trovare continuità in una stagione caratterizzata da diversi alti ma anche da svariati momenti negativi.

Un saliscendi cui il tecnico rossonero spera di trovare rimedio già a partire dal prossimo impegno di campionato in una sfida che, però, nasconde non poche insidie. Lo sa bene Fonseca, che nella conferenza stampa di presentazione ha chiamato a raccolta la squadra in quella che potrebbe essere definitiva un test di maturità importante per la compagine rossonera. Tra i tanti temi della vigilia, ad esempio, non sono affatto passati inosservati le notizie riguardanti l’infortunio accusato da Alvaro Morata, che sarà costretto a restare fermo ai box. A tal proposito, nella conferenza stampa di presentazione Fonseca ha annunciato la titolarità di Camarda. Bocciato dunque Tammy Abraham, che dunque almeno inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina.

Milan, Camarda al posto di Abraham: piste aperte per il futuro

Effettivamente l’attaccante inglese – di proprietà della Roma – non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Con un solo gol a referto nelle prime dieci partite ufficiali in cui è stato campionato, Abraham non sta fornendo quel contributo in termini di gol e assist che l’area tecnica rossonera si aspettava.

La ‘bocciatura’ di Cagliari ne è una testimonianza piuttosto indicativa. Vuoi per una distribuzione delle forze, vuoi per una responsabilizzazione importante del gruppo, la scelta di Fonseca di puntare su Camarda può essere ricondotta a diverse soluzioni. Con Morata fermo ai box, però, tutte le strade sembravano portare ad Abraham. Tuttavia, il Fonseca visto all’opera nell’ultimo scorcio di stagione ha dimostrato in più di una circostanza di non ‘guardare in faccia a nessuno’ per il bene della squadra. Leao ne sa qualcosa: la chance offerta a Camarda sorprende, ma fino ad un certo punto.