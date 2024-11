Si avvicina alla Juventus: ecco, finalmente, il vice Vlahovic per gennaio

Juventus a caccia di un rinforzo di calciomercato in attacco, indizi importanti a favore dei bianconeri per chi sarà il vice di Dusan Vlahovic a gennaio

Pur con qualche difficoltà legata alla rotazione degli uomini, la Juventus sta provando a mettere le basi per una stagione da protagonista, con un rendimento che mostra un trend in crescendo. Per i bianconeri, uno dei fattori chiave, in questo momento, è gestire le energie di Dusan Vlahovic, unico centravanti di ruolo in rosa stante l’infortunio di Milik.

Per questo motivo spesso, a gara in corso, Thiago Motta lo sta sostituendo, per gestire il suo minutaggio ed evitare un sovraccarico. Al netto delle dichiarazioni di facciata dei piani alti del club bianconero, che spiega come non ci sarebbe necessità stringente di un attaccante potendo ruotare anche altri elementi nella slot di numero 9, un ricambio per il serbo sarebbe d’uopo, eccome. Il diretto interessato, dal canto suo, sta mettendo insieme numeri interessanti ed è giunto a 9 reti in stagione, un bottino comunque discreto.

Ci sono diversi nomi di cui si parla, in vista di gennaio, come acquisti che la Juventus potrebbe mettere a segno per avere finalmente una alternativa là davanti. E adesso, arrivano indizi piuttosto interessanti in merito.

Zirkzee alla Juventus a gennaio: ci sono già le cifre

A Thiago Motta piacerebbe avere di nuovo a disposizione Joshua Zirkzee, non è un mistero. L’olandese, al Manchester United, sta trovando sempre meno spazio e non riesce a farsi largo.

Non è detto che con l’arrivo in panchina di Amorim l’ex rossoblù ritrovi centralità. Ed è per questo che l’eventualità di una cessione in prestito nel mercato invernale cresce di credibilità. Soprattutto secondo gli scommettitori. ‘Agipronews’ riporta che la Snai banca l’arrivo di Zirkzee a Torino a gennaio a 3.50, una quota piuttosto bassa. Un affare che potrebbe effettivamente cambiare il volto della stagione bianconera. Non resta che attendere gli sviluppi e le mosse di Giuntoli sul tema, per scoprire se si arriverà a dama.