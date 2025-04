Inter-Roma, caos totale sul recupero: “Non accettano la nuova data”

Sabato non dovrebbe giocarsi per decisione del Governo, ma i nerazzurri spingono lo stesso: la data del match scatena la polemica

La Serie A si ferma sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco: questa la disposizione del Governo, annunciata dal Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci dopo il Consiglio dei Ministri in cui sono stati decisi cinque giorni di lutto nazionale.

Una decisione che significherebbe il rinvio non soltanto di Lazio-Parma (che comunque non potrebbe giocarsi visto che Roma sarà blindata), ma anche di Como-Genoa e Inter-Roma. Proprio la gara della squadra di Inzaghi rappresenta un caso: i nerazzurri mercoledì sono impegnati nella semifinale di andata di Champions League e quindi giocando domenica, come si è subito ipotizzato dato l’affollamento del calendario, sarebbero penalizzati.

Per questo, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, in Lega la discussione è accesa con l’Inter che spinge per giocare ugualmente sabato nonostante le decisioni del Governo. Un caso che agita le acque e che troverà una soluzione nelle prossime ore quando le istituzioni del calcio italiano dovranno stabilire quando disputare i tre match in programma sabato.

Inter-Roma, il recupero diventa un caso: “Non deve accettare di giocare”

Un caso su cui si sta dibattendo molto, con tante critiche per la decisione di non giocare sabato Inter-Roma.

Una decisione che rischia di creare problemi ai nerazzurri che mercoledì affronteranno un Barcellona che, intanto, in Spagna giocherà sabato sera la sfida con il Real Madrid. Proprio sulla gara di San Siro ha detto la sua il giornalista Furio Focolari che a ‘Radio Radio’ ha attaccato il calcio italiano: “In Norvegia il Bodo Glimt ha avuto un turno di riposo tra le due partite con la Lazio. Noi invece di dare una mano all’Inter… i nerazzurri non devono accettare di giocare domenica in nessun modo”.