Roma tra Juric e il mercato di gennaio: due soluzioni per Paredes | CM.IT

Non è solo la questione Juric a tenere banco in casa Roma: in bilico anche il futuro di Leandro Paredes in vista del calciomercato di gennaio

Il pareggio di ieri contro il Royale Union SG per 1-1, nella quarta giornata del nuovo format dell’Europa League, non ha affatto soddisfatto la Roma. Le prestazioni latitano, così come i risultati, e l’allenatore Ivan Juric resta in bilico: la prossima partita di campionato, valida per la dodicesima di Serie A, contro il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe risultare decisiva.

Ma non c’è solo l’allenatore sul banco degli imputati, anzi. A diversi giocatori, in particolare i cosiddetti ‘senatori’ della squadra, viene chiesto di fare di più e mostrare gli attributi, ma i giallorossi non sono riusciti ad ingranare la quinta marcia. La classifica piange, con la zona retrocessione più vicina rispetto alle posizioni che significano qualificazione alle coppe europee. Una situazione decisamente complicata che, col mercato di gennaio che si avvicina, potrebbe portare anche a decisi cambiamenti nella rosa. Tra i calciatori più contestati da parte dei tifosi c’è anche Leandro Paredes, nonostante stia vedendo il terreno di gioco col binocolo. Dall’approdo in panchina del tecnico croato, il centrocampista ha giocato una sola partita da titolare, nella sconfitti contro l’Elfsborg del 3 ottobre scorso. Poi, solo panchine e scampoli di match.

E, com’è normale che sia, anche le voci sul suo futuro si moltiplicano. Tornato alla Roma a titolo definitivo nell’estate del 2023, dopo il rientro al Paris Saint-Germain dal prestito alla Juventus, il 30enne campione del Mondo con l’Argentina nel 2022, non è mai riuscito a dimostrare pienamente il suo lavoro. Lo ha fatto parzialmente con l’amico Daniele De Rossi in panchina, ma col cambio tecnico è scomparso dai radar. E la sua posizione, adesso, è davvero in bilico.

Calciomercato, Paredes via dalla Roma a gennaio: tutte le soluzioni

Già la scorsa estate, si era parlato della possibilità di un addio anticipo, vista la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2025, del prodotto del vivaio del Boca Juniors alla Roma. Forti e sostanziose, economicamente parlando, le sirene arabe, ma alla fine non se n’è fatto più nulla. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è confermata la possibilità di un ritorno in Argentina, proprio al Boca che lo ha lanciato nel calcio che conta, ma i discorsi non sono stati approfonditi. Se ne dovrà discutere nelle prossime settimane, ma ad oggi si tratta solo di presa di informazioni preliminari. Dall’Arabia Saudita, invece, sono tornati alla carica e non è detto che questa volta il pressing possa fare breccia. Dunque, allo stato attuale, la seconda ipotesi è quella più accredita, con il ritorno a casa sullo sfondo che aleggia. Tutto dipenderà dalla decisione che prenderà il giocatore, padrone del proprio destino, con il club giallorosso pronto ad accontentarlo. Vi terremo aggiornati.