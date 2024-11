Pierotti risponde a Pellegri: Lecce-Empoli termina in parità

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Via del Mare’ terminata sul risultato di 1-1: tutte le emozioni delle gara

Match letteralmente dai due volti quello andato in scena a Lecce tra i giallorossi e l’Empoli, chiuso in parità: alla rete iniziale di Pellegri al 33′ ha infatti risposto il sigillo di Pierotti al 77‘. Più in generale, dopo un primo tempo al quale i toscani avevano approcciato in maniera veemente, è venuto progressivamente fuori il Lecce, in grado di capitalizzare la spinta offensiva con il gol che ha riequilibrato l’incontro.

Tante partite all’interno di una stessa partita, dicevamo. Lenti e compassati, i salentini faticano ad avere un approccio importante. Molto più spigliata invece la compagine di D’Aversa, in grado di alternare gioco corto e gioco lungo. Dopo essere rimasti orfani di Banda, KO per un problema alla caviglia, i padroni di casa capitolano: qualche giro di lancetta dopo la mezz’ora di gioco Pellegri gela Falcone con una conclusione a fil di cotone, legittimando una supremazia territoriale piuttosto evidente. Nella ripresa è ancora l’Empoli a flirtare con il gol, ma Colombo non riesce a trovare la rete che avrebbe permesso di archiviare almeno in linea teorica la contesa.

A cavallo dell’ora di gioco, però, la partita svolta. I cambi di Gotti permettono ai salentini di guadagnare campo e motivazioni: la rete di Pierotti che impatta il pareggio rende merito degli sforzi dei giallorossi, che sfiorano la clamorosa rimonta con Krstovic. Finale tambureggiante: il Lecce spinge ma la difesa balla, Colombo viene fermato sulla linea di porta. Ancora Krstovic fa la barba al palo al minuto 92 con una conclusione di collo esterno di contro balza: è il canto del cigno di un match al cardiopalma che ha il suo ultimo sussulto con il contropiede al fotofinish dell’Empoli.