Napoli, De Laurentiis ‘bacchetta’ tutti: “Un atto di presunzione. Non siamo al Fantacalcio”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis scrive una piccola lettera ai tifosi per richiamarli al’equilibrio sul tema sogno scudetto

La batosta contro l’Atalanta domenica scorsa ha riportato sulla terra il Napoli in maniera brusca. Uno 0-3 che è combaciato con la vittoria dell’Inter, sofferta, col Venezia e un vantaggio che si è assottigliato di colpo a un solo punto. Tutto questo nella giornata che precede proprio lo scontro diretto a San Siro.

Un periodo in generale che è stato altalenante per gli azzurri di Conte, che dopo il ko di Verona all’esordio hanno infilato una serie incredibile di vittorie e di reti inviolate, non sempre convincendo del tutto ma come meritando. Poi le gare più complicate, portate a casa con grande fatica come con Lecce ed Empoli, prima dell’exploit col Milan e il tonfo al Maradona con Gasperini. Nelle prossime cinque partite si potrà verosimilmente stabilire con più certezza la caratura di questo Napoli e le sue effettive aspirazioni. Perché domenica sera ci sarà il big match a San Siro con l’Inter, poi alla ripresa dalla sosta arriverà una Roma ferita, quindi toccherà all’insidiosa trasferta col Torino e quindi la doppia sfida consecutiva con la Lazio tra Coppa Italia all’Olimpico e poi campionato al Maradona.

De Laurentiis ai tifosi del Napoli: “Pensare allo scudetto sarebbe un atto di presunzione”

Ad ora comunque i partenopei sono in vetta alla classifica con sostanziale merito, tanto è bastato per parlare un po’ dappertutto di scudetto. Ma in questo senso a frenare gli entusiasmi si è esposto in maniera netta addirittura il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha scritto un post sul suo profilo X con cui ha richiamato tutti alla calma e la pazienza, senza voli pindarici né pessimismo cosmico nel caso di qualche stop inevitabile: “Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso. È un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene”.

E qui il monito e il ‘rimprovero’ sul tema scudetto e obiettivi: “Ho visto troppe reazioni improprie, anche perché non siamo al Fantacalcio. Ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo sul piano dei risultati, come è stato per 14 anni di fila .Ci vuole tempo, pazienza, lavoro e soprattutto l’appoggio e l’abbraccio di tutti voi tifosi, perchè il Napoli è diventato non solo una squadra importante ma anche la bandiera di una città che sta vivendo una fase straordinaria di Rinascimento. Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare. L’obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell’Inter, della Juve, del Milan, dell’Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina e di tante altre ancora. Quindi, godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in “costruzione”. Poi comunque…mai dire mai… Forza Napoli Sempre e a presto!”