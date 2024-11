Mourinho incontra il presidente: addio Fenerbahce e ritorno clamoroso

L’ex tecnico di Inter e Roma sarebbe già stufo del Fenerbahce e della Turchia: due giorni fa lo sfogo dopo il successo contro il Trabzonspor

José Mourinho non sembra entusiasta della sua avventura al Fenerbahce, nonostante gli oltre 10 milioni a stagione (contratto biennale) che gli garantisce il club turco. Per dire, due giorni fa ha parlato così del calcio in Turchia: “Troppo grigio, troppo oscuro e puzza – ha detto dopo la vittoria al fotofinish contro il Trabzonspor, avendo di mira anche l’arbitro del match – Il campionato turco all’estero a chi interessa? In Inghilterra lo vede solo mio figlio, ma se lo posto sul mio Instagram, 5 milioni di persone vedranno il rigore che ci hanno negato”.

Insomma il solito Mourinho polemico, tra il serio e il faceto che abbiamo conosciuto bene qui in Italia. Dietro quelle parole, però, ci sarebbe davvero del malcontento da parte del tecnico portoghese, attualmente terzo in SuperLig già a 5 punti di distacco dalla capolista Galatasaray che ha appena perso per infortunio Icardi. Stando alle indiscrezioni del ‘The Guardian’, uno dei media più autorevoli d’Inghilterra, l’ex tecnico di Inter e Roma starebbe già meditando l’addio al Fenerbahce, l’addio alla Turchia.

A quanto pare l’obiettivo del 61enne di Setubal è il ritorno in Premier League, dove ha vinto sia alla guida del Chelsea (allenato per due volte) che al timone del Manchester United. L’Europa League della stagione 2016/2017 è ancora adesso l’ultimo titolo europeo vinto dai ‘Red Devils’. E abbiamo capito in questi anni come sia complicato vincere da quelle parti, a conferma questo della grandezza di Mourinho con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti.

Dall’Inghilterra: addio al Fenerbahce, Mourinho punta il Newcastle

Per il ‘Guardian’, Mourinho punta a sedersi sulla panchina del Newcastle. In sostanza a prendere il posto di Howe, la cui posizione è a dir poco traballante visti i non entusiasmanti risultati di questa prima parte di stagione. I bianconeri sono sì a soli 3 punti dal Chelsea quarto in classifica, tuttavia davanti a loro hanno ben sei squadre. La sensazione è che questa possa essere un’annata da medio classifica, senza una crescita di gioco e di squadra.

Per la fonte inglese, Mourinho ha già avuto dei contatti diretti con gli intermediari del club inglese per degli aggiornamenti sulla situazione di Howe. Non solo, lo ‘Special One’ ha già incontrato il presidente del Newcastle, Yasir Al-Rumayyan, che è del fondo saudita PIF, al Gran Premio dell’Arabia Saudita nel marzo scorso. Si trattò di un incontro a scopo sociale, ma per il ‘Guardian’ ciò dimostra che tra la proprietà dei ‘Magpies’ e Mourinho esiste un feeling ancora molto forte. Un feeling che, chissà, potrebbe davvero riportare ‘Mou’ in Premier molto presto.