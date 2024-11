Juve, il ginocchio fa ‘crac’. Ora è UFFICIALE: si è rotto il crociato

La Juventus cerca un attaccante sul mercato di gennaio viste le condizioni di Milik: tra i tanti nomi anche un ex bomber della Serie A che rischia un lungo stop

La Juventus resta a caccia di un attaccante che faccia rifiatare Dusan Vlahovic. Nel mercato estivo in questo senso le scelte bianconere non si sono rivelate particolarmente felici e il sostituto del serbo è rimasto Milik, che però ha allungato sensibilmente i tempi di recupero, costretto a un nuovo intervento. Il polacco non è ormai più affidabile fisicamente e per questo Motta si è dovuto adattare in diversi modi, ad esempio con Nico Gonzalez punta, se non fosse che l’argentino si infortunato anche lui come spesso accaduto nella sua carriera.

Insomma, Giuntoli dovrà correre necessariamente ai ripari tra un paio di mesi all’apertura della sessione invernale. Sia in difesa che in attacco, nella speranza di essere ancora pienamente in corsa per tutti quanti gli obiettivi. I nomi ovviamente sono tanti, da Jonathan David che però resta un profilo soprattutto per la prossima estate, quando potrà liberarsi a parametro zero, a Lorenzo Lucca. E ancora Jack Raspadori, pallino di Giuntoli che sta giocando letteralmente col contagocce. Tra le suggestioni è rispuntata anche quella che porterebbe a Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter che ha trovato la sua dimensione perfetta al Galatasaray e lì sta facendo benissimo. A rilanciarla è stato Paolo Paganini a ‘Ti Amo Calciomercato’. Il legame con l’Italia è ovviamente forte, emotivamente e non solo, ma in poche ore è svanito tutto. In Turchia sono molto preoccupati dopo la partita di ieri, gli esami al ginocchio dopo l’infortunio hanno confermato lo scenario peggiore.

Icardi fuori in barella per un infortunio al ginocchio: le parole del medico e lo scenario sul futuro

Ieri sera nel big match in casa col Tottenham, vinto poi 3-2 dal Galatasaray, nel finale di partita Mauro Icardi è stato sostituito all’85’ da Batshuayi per un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a uscire addirittura in barella. L’argentino resta uno dei pilastri dell’attacco dei giallorossi di Istanbul, ha segnato 4 gol in 7 partite di campionato e il suo score complessivo col Gala recita 61 reti in 86 presenze.

Delle sue condizioni aveva parlato il medico del club Yener Ince: “Ha avuto uno stiramento al ginocchio. Non possiamo dire se ci sia o meno un danno ai legamenti. Ha molto dolore. Aspettiamo gli esami”. E questi ultimi hanno confermato il peggio: “Negli esami MRI effettuati presso il nostro ospedale sponsor Medicana, sono stati rilevati una rottura e un danno al menisco del legamento crociato anteriore del ginocchio destro del nostro calciatore Mauro Icardi. È iniziata la riabilitazione preoperatoria del nostro giocatore, per cui è previsto l’intervento chirurgico”. Ieri Icardi ha lasciato lo stadio zoppicando in maniera vistosissima, ma comunque sulle proprie gambe. Ma non c’è stato scampo. Una notizia che ovviamente stronca sul nascere un suo approdo alla Juventus ancora di più di quanto effettivamente non facessero già le idee di mercato bianconere. Che vanno totalmente nella direzione opposta all’arrivo di un 32enne che sarebbe costato almeno una ventina di milioni di cartellino più un ingaggio che ora dice 10 milioni all’anno.