Icardi alla Juventus a gennaio: rivelazione incredibile in diretta | ESCLUSIVO

L’ex capitano dell’Inter è rimasto il giocatore simbolo del Galatasaray nonostante l’arrivo di Osimhen. La verità sull’opzione Juve

Nonostante l’arrivo di Osimhen, che aveva messo in dubbio la sua permanenza a Istanbul, Mauro Icardi resta il Re indiscusso del Galatasaray. Con la maglia dei giallorossi ha segnato la bellezza di 61 gol (inclusi i 6 di quest’anno) in 86 partite, senza contare i 22 assist. I titoli vinti col ‘Cimbom’ sono tre, di cui due SuperLig turche.

A Istanbul sta bene, possiamo dire da Dio, per questo appare complicato pensare a suo addio. Tantomeno nel prossimo calciomercato di gennaio, cioè nel bel mezzo della stagione con la squadra di Okan che punta al terzo scudetto di fila, mettendosi nuovamente dietro il Fenerbahce di Mourinho e il Besiktas di Ciro Immobile. Ovvero le due storiche rivali.

Eppure… Sono tornare alla ribalta le voci secondo cui per Icardi potrebbe muoversi nientemeno che la Juventus, intenzionata a rafforzare il pacchetto punte nella sessione invernale. Un pacchetto punte che ora comprende soltanto Vlahovic e Milik, con quest’ultimo ai box dall’estate scorsa.

“La Juve sta pensando di prendere anche un attaccante e non solo un difensore, come fatto intendere da Giuntoli – ha detto Paolo Paganini, giornalista della ‘Rai’, al programma Ti Amo Calciomercato in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – Se Milik dovesse offrire le garanzie fisiche necessarie, allora a quel punto potrebbero anche non prendere un vice Vlahovic”.

Icardi-Juve, perché l’affare è impossibile

Paganini aggiunge, però, che per la Juve esiste pure “la possibilità di un ritorno di Icardi“, mentre “a livello italiano c’è il nome di Lucca“. “Un pallino di Giuntoli, ma complesso da realizzare – sottolinrea – è sempre Raspadori. Difficilmente il Napoli se ne priverebbe per darlo alla Juve, anche perché il club di De Laurentiis ragiona su un possibile prestito di Simeone”.

L’operazione Icardi-Juve appare impossibile. Per ragioni di età, nonché per ragioni economiche: Icardi ha uno stipendio intorno ai 10 milioni e il Galatasaray ne chiederebbe forse il doppio per privarsene a gennaio. Fatichiamo a credere che Giuntoli possa investire 30 e passa milioni, facendo i conti della serva, per uno che a febbraio compierà 32 anni.

Vedendola dal punto di vista di Icardi, poi, trasferendosi a Torino rischierebbe di perdere quel ruolo da protagonista quasi assoluto che ha ad Istanbul. Per concludere, Icardi non sembra nemmeno l’attaccante ideale per Thiago Motta. Ideale non lo è già Vlahovic, mettersene un altro in casa sarebbe decisamente troppo.