Monza, maglia speciale contro la Lazio: la nuova campagna di sensibilizzazione

I giocatori del club brianzolo indosseranno una divisa particolare in occasione della prossima sfida di campionato all’U-Power Stadium

Il Monza domenica ospiterà all’U-Power Stadium la Lazio, a caccia di punti fondamentali per la lotta salvezza e al cospetto di un avversario in grande salute nelle ultime settimane.

I biancorossi di Nesta arrivano alla sfida dopo le due sfortunate sconfitte con le big Milan e Atalanta, dove Daniel Maldini e compagni avrebbero meritato tutt’altra sorte considerando la bontà delle prestazioni offerte in campo. Proprio il talento classe 2001 festeggia la nuova convocazione nella nazionale maggiore di Spalletti, mentre il buon momento dell’altro baby Bianco viene premiato con la chiamata nell’Under 21 azzurra. La sfida contro la Lazio, inoltre, sarà l’occasione per mandare un messaggio forte verso l’opinione pubblica sul revenge porn, fenomeno che merita tutta l’attenzione possibile e che rappresenta una grave forma di violenza verso le donne.

Il nuovo progetto del Monza e dello sponsor Motorola: il messaggio di Galliani

Il Monza – insieme alla Pallacanestro Varese, all’UYBA Volley e alla fondamentale collaborazione dello sponsor Motorola e del Telefono Rosa – sensibilizzerà in favore del progetto ‘NonMiViolare’ per l’uso responsabile dello smartphone e contro appunto il revenge porn.

I calciatori biancorossi scenderanno quindi in campo domenica pomeriggio nella sfida dell’U-Power Stadium con delle divise da gioco particolari, dove al posto del logo dello sponsor Motorola ci sarà il simbolo della campagna di sensibilizzazione raffigurante il mirino di una fotocamera e a ricordare così che chiunque può essere vittima di questo reato. “Lo sport ha un potere straordinario, ovvero quello di raggiungere i giovani e trasmettere valori positivi – le parole del Ceo del Monza Adriano Galliani nella conferenza di oggi tenutasi nella sala stampa dell’U-Power Stadium – Indossare queste maglie è un simbolo del nostro impegno e in invito a non restare indifferenti“.