Juventus-Torino, emergenza totale: nuovo indizio e derby a serio rischio

La sua assenza in vista della stracittadina è sempre più probabile: l’indizio ufficiale fuga anche gli ultimi dubbi. Ecco cosa è successo

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Torino. La stracittadina della Mole ha sempre un sapore speciale, a maggior ragione in una stagione ancora tutta da delineare nella quale le due squadre sono alla ricerca di un equilibrio di gioco e di risultati. Reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Udinese e dal pareggio in Champions League sul campo del Lille, la compagine di Thiago Motta non vuole perdere terreno dalle prime della classe, approfittando anche della super sfida tra Inter e Napoli. Dal canto suo, i granata non hanno alcuna voglia di ergersi a vittima sacrificale, tutt’altro.

Del resto il periodo attraversato dagli uomini di Vanoli è piuttosto delicato. L’ultima sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha contribuito a certificare il momento no di una squadra che proverà a ritrovare gli automatismi che ne avevano caratterizzato gli exploit in occasione dei primi impegni ufficiali. Con la consapevolezza che i margini di errore si stanno sempre più assottigliando. Lo sa molto bene Vanoli che, però, deve fare i conti con una vera e propria emergenza che caratterizza soprattutto il reparto offensivo dello scacchiere granata.

Juventus-Torino, Adams verso il forfait: ecco cosa filtra

Oltre all’assenza di Duvan Zapata, out fino a fine stagione, il Torino dovrà con ogni probabilità fare a meno anche di Adams. L’attaccante granata non si è allenato con il resto del gruppo neanche quest’oggi. Sebbene siano state escluse lesioni, l’elongazione con la quale è costretta a fare i conti lo scozzese potrebbe seriamente comprometterne il minutaggio in vista del derby.

A meno di nuovi colpi di scena, infatti, le chances che Adams possa partire titolare stanno diventando sempre più basse con il passare delle ore. In realtà anche la convocazione è a serio rischio: nel caso in cui dovesse partire alla volta dello Stadium, l’ipotesi più credibile – comunque – è che parta inizialmente dalla panchina. Nelle prossime ore ne capiremo di più: Vanoli potrebbe essere chiamato ad un nuova rivoluzione. L’ennesima.