Inter, Inzaghi ha chiesto questo rinforzo a gennaio | VIDEO CM.IT

Prosegue la marcia d’avvicinamento dell’Inter alla super sfida contro il Napoli di domenica sera. Intanto non mancano le voci sul mercato nerazzurro e non solo

Il turno di Serie A offrirà il proprio piatto forte domenica sera con la sfida al vertice tra Inter e Napoli. Nella cornice di San Siro le truppe di Inzaghi e Conte si daranno battaglia per arrivare alla sosta da primi in classifica.

Un solo punto di distanza tra azzurri e nerazzurri, con la compagine campione d’Italia in carica che avrà anche i favori del campo per provare a battere il grande ex ed effettuare il sorpasso. Una sfida di cui si è parlato molto anche nell’ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel quale il focus si è spostato oltre che sul campo anche sul calciomercato.

In ottica prossima estate in casa Inter in particolare continuano a tenere banco le suggestioni relative ai nomi di Jonathan David, che piace anche alla Juventus, e Marcus Thuram che in caso di maxi offerta potrebbe rappresentare con una cessione una grande plusavalenza.

Calciomercato Inter, da Thuram al desiderio di Inzaghi per gennaio

Thuram sta vivendo una stagione straordinaria e di questo passo il suo prezzo in estate potrebbe quindi schizzare alle stelle, inducendo inevitabilmente Marotta e soci a fare eventuali riflessioni sul suo futuro tra componente tecnica ed economica.

Per ciò che concerne eventuali accorgimenti nerazzurri per gennaio, l’Inter è coperta numericamente dal punto di vista dei ruoli, ma a Inzaghi non dispiacerebbe un laterale, magari in grado di saltare anche l’uomo. Questo è quanto ribadito anche nel video odierno di Calciomercato.it per ‘Ti Amo Calciomercato’.

Il tecnico meneghino potrebbe quindi gradire un nuovo esterno da inserire in rosa per allargare il ventaglio di scelte ed imprevedibilità, il tutto tenendo conto del rientro di Buchanan che per ora resta un oggetto misterioso anche a causa dei problemi fisici.