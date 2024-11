DIRETTA Serie A, Lecce-Empoli | Segui la cronaca LIVE

Dopo Genoa-Como di ieri, secondo anticipo valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Lecce ed Empoli

La dodicesima giornata del campionato di Serie A, partita ieri con il particolare anticipo del giovedì tra il Genoa e il Como (1-1 il risultato finale), procede venerdì con l’importantissima sfida in ottica salvezza tra il Lecce e l’Empoli.

I padroni di casa, guidati in panchina da Luca Gotti, occupano l’ultimo posto in classifica, coabitazione col Venezia di Eusebio Di Francesco e il Monza di Alessandro Nesta, con soli otto punti conquistati nelle precedenti undici partite. Col Bologna di Vincenzo Italiano, nel turno scorso, è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate: è necessario un cambio di rotta, anche per lo stesso tecnico, che resta in bilico. Di contro, i toscani del grande ex della sfida Roberto D’Aversa, si presentano a questo appuntamento da decimi in classifica, insieme al Torino di Paolo Vanoli, con quattordici punti. Vittoria contro il Como di Cesc Fabregas nella partita della scorsa settimana, decisiva la rete di Pietro Pellegri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-EMPOLI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Solbakken, Maleh; Colombo. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22 Juventus 21, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino ed Empoli 14, Roma 13, Verona 12, Como**, Cagliari, Genoa** e Parma 9, Monza, Venezia e Lecce 8

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Sez. Macerata)