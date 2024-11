Vogliacco riprende il Como: il Genoa trova il pari al fotofinish

La squadra di Fabregas raggiunta a Marassi: i rossoblù trovano il gol del pareggio nei minuti di recupero

Il Como si fa raggiungere nel finale dal Genoa e vede sfumare tre punti preziosi per la salvezza. La formazione di Fabregas parte forte e trova subito la bella rete del francese, liberato al tiro al limite dell’area di Nico Paz: i lariani sono ben messi in campo e non fanno fatica a rendersi pericolosi dalle parti di Leali. I padroni di casa, invece, hanno difficoltà a creare pericoli a Reina ed, infatti, in tutta la prima frazione di gioco di grandi occasioni non se ne vedono.

La ripresa la formazione rossoblù prova a cingere d’assedio l’area avversaria, esponendosi però ai contropiede di Cutrone e compagni. Al 58′ match sospeso per qualche minuto con il guardalinee che viene colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Quando al situazione torna alla normalità, il Como trova la rete del 2-0 proprio con il capitano, ma il gol è annullato per una posizione di fuorigioco.

Genoa-Como 1-1: sintesi, marcatori e classifica

Gilardino capisce che è il momento di tentare il tutto per tutto e lancia nella mischia Balotelli. L’attaccante entra molto voglioso, forse troppo, visto che dopo qualche minuto si fa ammonire: è il secondo giallo in due presenze in maglia rossoblù.

Il Genoa però ha il merito di crederci fino alla fine e così in pieno recupero, dopo che il Como spreca un paio di ripartenze molto pericolose, Vogliacco sugli sviluppi di un corner trovare la rete del pareggio che fa esplodere Marassi. Finisce così 1-1 Genoa-Como, un pareggio che non fa bene alla classifica di nessuna delle due, ma che sicuramente dà morale ai rossoblù per come è maturato il pareggio.

Como-Genoa 1-1: Da Cunha (C), 93′ Vogliacco (G)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22 Juventus 21, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino ed Empoli 14, Roma 13, Verona 12, Como, Cagliari, Genoa e Parma 9, Monza, Venezia e Lecce 8.

*una partita in meno