Del Piero ‘chiama’ la Juventus: il messaggio sul ritorno da dirigente

Nella Juventus del futuro, potrebbe esserci anche Alessandro Del Piero: l’ex numero dieci fa un annuncio importante e lancia un messaggio al club

E’ una Juventus che sta, pian piano, cercando di acquisire di nuovo la sua dimensione di grande club, dopo le ultime stagioni piuttosto difficili. Thiago Motta e i suoi vanno alla ricerca di un gioco più brillante da coniugare a risultati all’altezza della piazza. Nella speranza che alcuni degli uomini più talentuosi possano ripercorrere le gesta delle leggende del passato. Una di queste, è di certo Alessandro Del Piero.

Una carriera che parla da sola, quella con il club bianconero da parte dell’ex numero 10. Di cui un vero erede non è stato trovato, negli ultimi anni. Anche se ci sono grandi aspettative su chi quella maglia oggi la sta vestendo, ma con Kenan Yildiz bisognerà naturalmente avere pazienza.

Il tempo di Del Piero giocatore e leggenda sul terreno di gioco si è concluso da tempo. Ma potrebbe iniziarne un altro, quello con l’ex fuoriclasse a rivestire un ruolo da dirigente nel club, o comunque da figura significativa affiancata alla società. Da questo punto di vista, è lui stesso a mandare un messaggio piuttosto importante alla Juventus.

Juventus, Del Piero avverte: “I volti storici devono esserci”

Del Piero ha rilasciato dichiarazioni di rilievo nel corso del programma ‘Buffa Talks’, su ‘Sky Sport’. Ammettendo la sua voglia di far parte del club bianconero, ma anche dando una indicazione alla stessa società.

“Ho un grande legame con la Juventus, forte come lo era all’epoca – ha spiegato – Un legame che non si sporcherebbe in nessun modo, se ricoprissi un ruolo nella società. Penso che chi abbia partecipato alla storia di un club debba esserci all’interno e debba ricoprire delle mansioni”. Del Piero, dunque, vorrebbe continuare a scrivere la storia della Juventus e farlo anche al di fuori dal campo. Di sicuro, un qualcosa che molti tifosi si augurano. Chissà se oltre a essere solo ospite dello ‘Stadium’ in determinate occasioni, avrà la possibilità di farlo.