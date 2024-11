Ronaldo, che tradimento: rescissione e nuovo contratto spaziale

Cristiano Ronaldo potrebbe essere protagonista di un nuovo incredibile trasferimento in Arabia Saudita, grazie a Neymar

L’Arabia Saudita ha sconvolto il mercato internazionale e di conseguenza il calcio a livello globale. Da almeno due anni la Pro League sta saccheggiando i campionati europei a suon di milioni e miliardi di dollari che hanno gonfiato e stanno gonfiando le tasche dei calciatori ma pure dei club. Che molto spesso ringraziano e di conseguenza reinvestono o respirano. Poi va ovviamente detto anche che l’Arabia Saudita spesso si trasforma in una sorta di auto-esilio dorato, dove comunque la sfortuna e i problemi non lasciano in pace neanche i campioni.

È il caso ad esempio di Neymar, che ha detto addio al PSG dopo un’avventura spesso travagliata sia dal punto di vista caratteriale che dei numerosi problemi fisici che gli hanno fatto saltare tanti mesi di campo. Ad agosto 2023 l’arrivo in Arabia Saudita all’Al-Hilal che lo ha prelevato per circa 90 milioni dai parigini facendogli firmare un contratto da 160 milioni a stagione fino al 2025, senza contare tutti gli accordi accessori relativi alle facilities. Ma il brasiliano praticamente in quindici mesi ha giocato appena 7 partite complessive. Colpa di un gravissimo infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori un anno. Neymar è rientrato lo scorso 21 ottobre giocando un quarto d’ora, poi circa mezz’ora contro l’Esteghlal prima di fermarsi nuovamente per un problema muscolare. Tutto normale, se consideriamo la portata dello stop. Solo che l’Al-Hilal, che lo ha perso per almeno un altro mese e mezzo, a quanto pare non ne può più degli infortuni di quello che doveva essere il suo campione principale. E allora starebbe prendendo piede uno scenario clamoroso, ovvero rescissione e arrivo addirittura di Cristiano Ronaldo.

L’Al-Hilal pensa a un clamoroso affare: rescinde con Neymar e prende Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato sostanzialmente l’apripista dei campioni europei che si trasferiscono in Arabia Saudita per essere ricoperti d’oro e magari cominciare una nuova era. Il fuoriclasse portoghese è stato aspramente criticato per la sua scelta dopo il naufragio della seconda avventura con il Manchester United, ma evidentemente in tanti sono stati poi costretti a ricredersi.

CR7 si è trasferito all’Al-Nassr due anni fa firmando un contratto senza senso che dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni all’anno, che comunque non è del tutto chiaro tra bonus vari da club e probabilmente governo saudita. Di sicuro la sua esperienza araba è stata completamente diversa da quella di Neymar: sono 68 i gol con 18 assist in 78 partite giocate. E un obiettivo abbastanza evidente che sono i 1000 gol. Gliene mancano ancora un po’, circa 90, ma con questo ritmo e soprattutto questo fisico abbinato alla fame intatta, non è impossibile. Magari lo farà cambiando maglia, visto che secondo ‘Sport’, l’Al-Hilal di Neymar avrebbe intenzione di rescindere il contratto di Neymar e sostituirlo proprio con Cristiano Ronaldo. Sarebbe una sorta di ‘tradimento’ in piena regola da parte del portoghese, ma secondo altre fonti l’Al-Nassr vorrebbe rinnovare per altri due anni – quindi fino al 2027 – l’accordo con CR7 e sarebbe fiducioso in questo senso. Il 5 febbraio saranno 40 anni per la leggenda portoghese, che resta ancora al centro del calcio. Qualsiasi ribaltone, comunque, c’è da credere che costerà all’Al-Hilal un occhio della testa.