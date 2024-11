Lookman-Thuram, un intreccio da urlo che scuote il mercato dell’Inter

Il nigeriano e il francese protagonisti di un grande avvio di stagione. Spunta un clamoroso scenario di calciomercato

Solitamente il calciomercato degli attaccanti è sempre quello più interessante. Forse perché quello in cui girano più soldi. A proposito di gente che la butta dentro, nella prossima sessione estiva due nostre conoscenze potrebbero essere grandi protagonisti. Lookman e Thuram, possibili protagonisti di un ‘incrocio’ clamoroso in grado di scombussolare il mondo Inter.

In estrema sintesi: parte uno e arriva l’altro. Fantamercato adesso, fra qualche mese chissà. Ma su Calciomercato.it vi abbiamo rivelato in esclusiva del forte interesse del Paris Saint-Germain nei confronti del numero 9 nerazzurro. In realtà il figlio d’arte era già stato in orbita parigina quando era un’occasione a costo zero. Poi non se ne fece più nulla, con i motivi ancora avvolti nel mistero: fu lui a rifiutare il PSG per timore di trovare poco spazio, o il club di Al-Khelaifi a snobbarlo?

Il passato è morto, nel calcio come nella vita conta solo il presente. Magnifico per Thuram, che in questa prima parte di stagione ha trascinato l’Inter a suon di gol (8) e assist (5). Ora sembra aver un po’ perso brillantezza, ma d’altronde è impensabile che possa tenere certi ritmi per tutta l’annata. La seconda e per alcuni pure l’ultima in maglia nerazzurra. C’è appunto il Paris Saint-Germain, il quale prepara la rivoluzione che potrebbe portare a scelte pesanti pure in attacco.

Se salta qualche testa, ecco che l’assalto al classe ’97 potrebbe diventare realtà. Nel suo contratto con il club di Oaktree, in scadenza a giugno 2028, è presente una clausola da 85 milioni di euro. I dirigenti di Viale della Liberazione potrebbero darlo a meno, ma non troppo meno…

Scenario da fantamercato: Thuram al Psg e Lookman all’Inter

A proposito di attacco, al PSG piaceva non poco pure Lookman, che ha fatto gli stessi gol e gli stessi assist del collega nerazzurro. Il nigeriano si sta confermando ad altissimi livelli, insomma è uno di quelli pronti al salto in un top club con tutto il rispetto che si deve a una grande società come l’Atalanta.

Per ‘Interlive.it’, ipotizzando uno scenario in cui l’Inter si priva di Thuram, Marotta e soci potrebbero provare a sottrarrare l’11 a Gasperini avendo in dote i soldi derivanti dalla cessione del figlio d’arte ai parigini. Fantamercato, lo ribadiamo, anche perché di questo passo il cartellino di Lookman potrebbe valere quanto quello di Thuram.