Lazio in paradiso con Pedro, Fiorentina ko a Nicosia

Ecco come sono andate le partite degli uomini di Baroni e di Palladino. Biancocelesti e Viola le ultime squadre italiane a scendere in campo in Europa

Dopo il turno di Champions League che ha sorriso alle italiane, grazie soprattutto all’impresa del Milan a Madrid e ai successi prestigiosi dell’Inter e dell’Atalanta, rispettivamente contro Arsenal e Stoccarda, è toccato alle squadre di Europa e Conference League scendere in campo.

Così il giovedì del pallone si è aperto con il deludente pareggio in Belgio della Roma. I giallorossi di Ivan Juric non sono andati oltre l’uno a uno contro il Royale Union SG a Bruxelles. Alle 21.00, invece, spazio alla Lazio di Baroni, impegnata all’Olimpico contro il Porto: a sbloccare la partita, nel corso del recupero del primo tempo, è stato Alessio Romagnoli. All’ex giocatore del Milan ha poi, risposto, nella ripresa, Eustaquio. La squadra di Baroni però trova il gol in pieno recupero, con il solito Pedro, che fa volare la Lazio a 37 anni. Con questo risultato i biancocelesti rimangono a punteggio e salgono a quota dodici punti dopo quattro partite giocate.

Lazio-Porto: 50’ Romagnoli (L), 66’ Eustaquio (P)

Apoel-Fiorentina, Palladino sconfitto a Nicosia

Al Neo GSP Stadium di Nicosia, la Fiorentina di Raffaele Palladino è scesa in campo per la terza giornata di Conference League.

I viola reduci dalle vittorie contro il TNS e il St.Gallen, è stata sconfitta dai padroni di casa, che avevano chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio grazie alle reti di Donis e Abagna. A sedici minuti dalla fine è arrivato il gol di Ikone che riapre la sfida, ma che non basta. I Viola, così, tornano a casa con zero punti.

Apoel-Fiorentina 2-1: 37’ Donis, 46’ Abagna; 74’ Ikone (F)